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M1A2T戰車抵台 林憶君：陸軍須為供油和引擎維修做準備
國軍向美國採購M1A2T戰車第一批38輛，昨天運抵台灣。立法院國防及外交委員會召委林憶君今天表示，M1A2戰車油耗量驚人，陸軍後勤單位未來須為後續供油和引擎維修等問題做好準備。
林憶君表示，M1A2主戰車與國軍現役戰車是完全不同世代的裝備，陸軍對新世代裝備的佈署、運用以及維修等後續因應，都應該要開始有新的思維，適應現代戰場。
林憶君分析，M1A2不論在火力、防護力、機動性與資訊化等關鍵指標，都大幅超越陸軍現役戰車，符合現代城鎮戰場需要在「點對點」分散快速機動的需求；林憶君建議陸軍不應再把過去M60A3的運用方式套用到新的M1A2上，應該要有新的思維，新的作為，以免作繭自縛。
林憶君指出，M1A2戰車的發動機是採用燃氣渦輪，是目前世界上性能最好的戰車引擎，其運作原理與飛機發動機相同，同時油耗量也非常驚人；林憶君提醒陸軍後勤單位，同時也要考慮因為M1A2戰車的引擎運作原理和現役戰車的柴油引擎完全不同，因此要為後續供油和引擎維修等問題做好準備。
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