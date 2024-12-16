快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聽新聞
0:00 / 0:00

M1A2T戰車抵台 林憶君：陸軍須為供油和引擎維修做準備

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍向美國採購108輛M1A2T戰車首批38輛，昨日運抵台灣。圖/國防部提供
國軍向美國採購108輛M1A2T戰車首批38輛，昨日運抵台灣。圖/國防部提供

國軍向美國採購M1A2T戰車第一批38輛，昨天運抵台灣。立法院國防及外交委員會召委林憶君今天表示，M1A2戰車油耗量驚人，陸軍後勤單位未來須為後續供油和引擎維修等問題做好準備。

林憶君表示，M1A2主戰車與國軍現役戰車是完全不同世代的裝備，陸軍對新世代裝備的佈署、運用以及維修等後續因應，都應該要開始有新的思維，適應現代戰場。

林憶君分析，M1A2不論在火力、防護力、機動性與資訊化等關鍵指標，都大幅超越陸軍現役戰車，符合現代城鎮戰場需要在「點對點」分散快速機動的需求；林憶君建議陸軍不應再把過去M60A3的運用方式套用到新的M1A2上，應該要有新的思維，新的作為，以免作繭自縛。

林憶君指出，M1A2戰車的發動機是採用燃氣渦輪，是目前世界上性能最好的戰車引擎，其運作原理與飛機發動機相同，同時油耗量也非常驚人；林憶君提醒陸軍後勤單位，同時也要考慮因為M1A2戰車的引擎運作原理和現役戰車的柴油引擎完全不同，因此要為後續供油和引擎維修等問題做好準備。

M1A2T 國軍 陸軍

延伸閱讀

影／《軍情站》地表最強戰車M1A2T抵台 戰力邁進30年資源整合成大考驗

專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度

M1A2T戰車運離台北港 前往新竹裝訓部

終於來了！ M1A2戰車今抵台北港

相關新聞

影／M1A2外觀首曝光 軍方日後另行安排亮相

昨天船運抵台的首批38輛M1A2戰車，以及搭配的4輛M88A2裝甲救濟車，今天凌晨由大型拖板車載運，經由西濱公路來到新竹...

影／《軍情站》地表最強戰車M1A2T抵台 戰力邁進30年資源整合成大考驗

我國自美採購108輛M1A2T主戰車，首批38輛昨（15）日早上海運到港並於今日清晨以板車陸運方式運抵新竹裝訓部，並將於...

台美點交首批M1A2T戰車 114年2月啟動換裝訓練

首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車運抵台灣，針對未來訓練規劃，軍方今天表示，目前正與美方逐一針對每輛戰車...

M1A2T戰車抵台 林憶君：陸軍須為供油和引擎維修做準備

國軍向美國採購M1A2T戰車第一批38輛，昨天運抵台灣。立法院國防及外交委員會召委林憶君今天表示，M1A2戰車油耗量驚人...

美學者：中國第一島鏈軍演 模擬封鎖台灣阻外國介入

中共解放軍上週舉行軍演。美國學者善學指出，這次演習的地理範圍廣泛，解放軍操演如何在第一島鏈、台灣東部與東南部對台封鎖，以...

影／首批38輛M1A2抵台 凌晨完成轉運新竹裝訓部

國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，凌晨透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。