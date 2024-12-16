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影／《軍情站》地表最強戰車M1A2T抵台 戰力邁進30年資源整合成大考驗

聯合報／ 記者 徐宇威／新竹即時報導
陸軍所採購的M1A2T在16日清晨運抵裝訓部後，早上隨即進行下板作業。圖／軍聞社提供
陸軍所採購的M1A2T在16日清晨運抵裝訓部後，早上隨即進行下板作業。圖／軍聞社提供

我國自美採購108輛M1A2T主戰車，首批38輛昨（15）日早上海運到港並於今日清晨以板車陸運方式運抵新竹裝訓部，並將於今日白天進行卸板與啟封作業。

未來這批主戰車除裝訓部進行訓練，將分配至陸軍六軍團的湖口584旅與林口的269旅，達到拱衛中樞的戰略目的。

昨日板運的車輛自深夜陸續從台北港關口駛出，但於凌晨2點抵達裝訓部，所委運的拖車頭上都有編號方便人員識別，而數字則編到42號，現場記者發現首批運抵的前4輛車，路輪數量略有不同，可能為同案採購的M88A2裝甲救濟車，因陸軍現役的M88A1性能無法拖曳M1A2T，因此M88A2將成為這批M1戰車未來最重要的戰場後援。

M1A2T所搭載的120公釐滑膛砲，加上採用相同航空器的燃氣渦輪引擎以及內部數位化的射控與指管資料鏈，其火力、機動力、防護力、與指管通信能力都較現役裝備大幅提升，但後勤維護的程序與開銷也相應提高。雖然M1A2被譽為「地表最強戰車」，但裝備只是工具，未來如何與其他國軍資源的整合運用，和後勤資源的調度分配，對陸軍也預料會是一大考驗。

M1A2T 台北港 陸軍

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