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「最強戰車」來了！首批38輛M1A2T及4輛救濟車 完成轉運新竹湖口裝訓部

影／首批38輛M1A2抵台 凌晨完成轉運新竹裝訓部

攝影中心／ 記者葉信菉陳正興／新北、新竹即時報導
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影

國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，凌晨透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間實施局部交通管制，此次接裝標誌著國軍裝甲戰力邁向新階段，成為防衛北部戰略位置的重要支柱。

為迎接M1A2戰車，陸軍先前派出84名種子教官赴美接受為期350天的接裝訓練，這些教官已於上月底分批返台。他們將在湖口裝甲兵訓練指揮部與584裝甲旅展開後續的訓練及戰力部署工作。

這是陸軍自1994年接收M60A3戰車以來，時隔30年首次裝備新型主力戰車，我國採購的M1A2T（台灣版本）性能接近美軍最新的M1A2 SEPv3型號，雖然未配備美軍版本所具備的貧鈾裝甲，但相應的輕量化設計提升了機動性及燃油效率，適合台灣地形需求。

國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，並透過重型板車運往陸軍湖口基地。記者葉信菉／攝影
國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，並透過重型板車運往陸軍湖口基地。記者葉信菉／攝影
這是陸軍自1994年接收M60A3戰車以來，時隔30年首次裝備新型主力戰車，我國採購的M1A2T（台灣版本）性能接近美軍最新的M1A2 SEPv3型號，雖然未配備美軍版本所具備的貧鈾裝甲，但相應的輕量化設計提升了機動性及燃油效率，適合台灣地形需求。記者葉信菉／攝影
這是陸軍自1994年接收M60A3戰車以來，時隔30年首次裝備新型主力戰車，我國採購的M1A2T（台灣版本）性能接近美軍最新的M1A2 SEPv3型號，雖然未配備美軍版本所具備的貧鈾裝甲，但相應的輕量化設計提升了機動性及燃油效率，適合台灣地形需求。記者葉信菉／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批由大型民間拖板車運抵新竹裝指部，交警在路口指揮交通，方便運行。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批由大型民間拖板車運抵新竹裝指部，交警在路口指揮交通，方便運行。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影
國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，凌晨透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間實施局部交通管制，此次接裝標誌著國軍裝甲戰力邁向新階段，成為防衛北部戰略位置的重要支柱。記者葉信菉／攝影
國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，凌晨透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間實施局部交通管制，此次接裝標誌著國軍裝甲戰力邁向新階段，成為防衛北部戰略位置的重要支柱。記者葉信菉／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批由大型民間拖板車運抵新竹裝指部，交警在路口指揮交通，方便運行。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批由大型民間拖板車運抵新竹裝指部，交警在路口指揮交通，方便運行。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部。記者陳正興／攝影
有民眾深夜不睡，拿著相機與戰車自拍合影。記者陳正興／攝影
有民眾深夜不睡，拿著相機與戰車自拍合影。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部；由於戰車包裹嚴密，僅能從履帶看到一些端倪。記者陳正興／攝影
台灣向美採購首批M1A2T戰車深夜在披上大型黑色防水布後，分四批大型民間拖板車運抵新竹裝指部；由於戰車包裹嚴密，僅能從履帶看到一些端倪。記者陳正興／攝影

M1A2T 美軍 陸軍

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