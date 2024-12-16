影／首批38輛M1A2抵台 凌晨完成轉運新竹裝訓部

國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車首批38輛運抵台北港，凌晨透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間實施局部交通管制，此次接裝標誌著國軍裝甲戰力邁向新階段，成為防衛北部戰略位置的重要支柱。

為迎接M1A2戰車，陸軍先前派出84名種子教官赴美接受為期350天的接裝訓練，這些教官已於上月底分批返台。他們將在湖口裝甲兵訓練指揮部與584裝甲旅展開後續的訓練及戰力部署工作。