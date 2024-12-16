首批38輛M1A2T及4輛救濟車 完成轉運裝訓部

台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車昨天運抵台北港，並在今天凌晨2時至5時間，透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部，並出動警方、憲兵交管；此外，也包含另外4輛M88A2裝甲救濟車。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛昨天已透過國籍航商貨輪運抵新北市台北港，今天零時起由民間重型拖板車區分4批次，經由西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，沿途警方實施交管，憲兵車輛亦在後方押車。

中央社記者實地前往裝訓部，第1批M1A2T凌晨2時2分運抵、第2批凌晨3時43分運抵、第3批凌晨4時10分運抵、第4批凌晨4時50分運抵，均包裹黑色防水布，待天亮後才會卸除並實施下板作業。

值得注意的是，台灣除了對美軍購108輛M1A2T外，也同步採購14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車。裝訓部現場除了38輛M1A2T外，軍方人士證實，另有4輛M88A2救濟車也同步運抵裝訓部，以利進行後續訓練。

M88A2是國軍現役M88A1裝甲救濟車的改良型，因當初美軍發現M1戰車的車重大增後，原本能「1對1」進行車輛救援的M88A1，面對M1戰車時卻只能「2對1」，因此以同底盤改良出M88A2，使用更大引擎，輸出馬力從A1的750匹馬力增加至1050匹馬力，整體車重從50噸增至63噸，吊架與全車拖力能獨立執行M1戰車拖救任務。