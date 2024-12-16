「最強戰車」M1A2到了 裝甲戰力躍進30年

陸軍向美國採購一○八輛M1A2艾布蘭戰車，首批卅八輛昨天已由長榮海運「長親」輪運抵台北港，今天凌晨將以拖板車載運至新竹湖口營區。這是一九九四年M60A3戰車返國之後，卅年來國軍裝甲部隊首度接收新款戰車。這批被稱「地表最強」的戰車，將分發至六軍團的五八四裝甲旅與二六九機械化旅，駐守湖口與林口台地，達到拱衛中樞任務。

陸軍早在二○○一年陳鎮湘總司令任內，就提出向美採購M1，歷經長期爭取，直到二○一九年川普政府宣布，出售一○八輛M1A2，總金額廿億美元。國軍採購M1A2的計畫代號「銳捷」，共編列新台幣四○五億元，執行期程是二○一九至二○二七年。由於兩者存在相當落差，預期將減購部分裝備設施與彈藥，日後再以作為維持費逐步補足。依國防部預算書，戰車將分三年返台，分別為卅八輛、四十二輛、廿八輛。一○八戰車當中十輛，將留在裝甲兵訓練指揮部，其餘編為七個戰車連，其中五八四旅的六個連全數換裝，二六九旅則有一個連換裝。

M1戰車自一九八○年代初開始服役於美軍，歷經多次改良，本世紀開始出口給盟國。M1A2代表第二次改良（第三代車型），其下又有小改良，外銷版配備也與美軍自用者有差異。我國接收的型號稱為M1A2T，規格與先前沙烏地阿拉伯採購的M1A2S接近。基本性能等於美軍自身正在升級的M1A2 SEPv3，但車身較輕，防護力與裝備數位化程度較低。然而其一二○公釐主砲、複合式裝甲、將近七十公里的時速，在火力、防護、機動性等方面，都遠超國軍現役CM11與M60A3。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文指出，隨著M1A2引進，國軍戰車的水平從一九八○年代，躍升到廿一世紀，當然是很大進步。外界常拿它與中共九九式等主力戰車作比較，事實上，雙方爆發坦克大決戰機會不大。對國軍而言，如何結合北部丘陵地形發揚新戰車優勢，對於成為戰場新威脅的無人機，尋求反制之道，以及克服新裝備帶來的後勤壓力，挑戰可說才剛開始。

國軍向美國採購的M1A2戰車首批卅八輛昨天運抵台北港。港區增設擋板，疑為戰車下貨空間。記者葉信菉／攝影 國軍向美國採購的M1A2戰車首批卅八輛昨天運抵台北港。晚間有許多拖板車開進港區。記者葉信菉／攝影

ＣＮＮ：川普對台善意有變

編譯盧思綸／綜合報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，和上一任相較，美國候任總統川普這次選戰期間對台灣的善意支持有所轉變，從要求台灣支付更多「保護費」，到聲稱台灣「偷走」美國晶片業等，令台灣猜不透；正因如此，台灣在面對川普的歷史性政治復出，必須加強宣傳，說明台灣對美國的重要價值。