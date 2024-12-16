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專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度

中央社／ 台北15日電
M1A2T戰車。圖/讀者提供
M1A2T戰車。圖/讀者提供

台灣對美軍購首批38輛M1A2T戰車運抵台灣，但俄烏戰爭也掀起「戰車無用論」議論。專家指出，網路去脈絡化影片不可盡信，M1A2T戰車可強化陸軍戰力，增加敵軍登陸難度，在台海防衛作戰具有不可取代性。

M1系列戰車被譽為「地表最強戰車」，台灣2019年向美軍購108輛M1A2T戰車，但2022年俄烏戰爭爆發後，許多網路流傳影片，揭露高價戰車遭到低價無人機擊毀的畫面，掀起戰車是否能應對現代戰場的議論。

尖端雜誌主任編輯、著名軍事書籍「裝甲先鋒」譯者李思平接受中央社訪問解釋，當攻擊者與被攻擊者的價值落差過大時，就會出現「貴而無用」論述，但必須思考的是，現行有無任何低價武器，可發揮戰車在陸地機械化快速攻擊的優勢，「如果有，就是無用，反之若沒有，戰車就是有用」。

李思平指出，就戰事宣傳來說，成功擊毀戰車的一方會釋出畫面作為成功案例，造成網路上有數支戰車被無人機擊毀的影片，但那並非戰場全貌；近期有支影片，德國援助烏軍的豹二戰車未能有效伏擊，僅造成俄軍戰車癱瘓，就在烏軍撤退後，俄軍1小時後透過無人機擊毀烏軍豹二戰車。

李思平說，以網路觀點看，一定會覺得戰車是沒有用的武器，但換角度思考，倘若戰車沒用，為何俄軍仍要以戰車、而非無人機來推進戰線。

李思平指出，面對敵軍的登陸作戰，絕非將戰車部署在海岸線或靠近登陸區進行「硬碰硬」的坦克大決戰，在第一波造成敵軍傷亡是砲兵、而非戰車，裝甲兵與戰車是待陸軍實施反擊作戰時，再一鼓作氣朝敵登陸區挺進。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，過去曾出現戰機「機砲無用論」，但戰車與步兵、砲兵與無人機均非相互取代，而是像樂團般相輔相成進而成為組合戰力；國軍未來要防範無人機的突襲，除了野戰防空系統，也應強化自走式機砲、雷射防空等武器，以強化超低空的「樹梢空權」。

蘇紫雲表示，根據研究，當攻方要進行登陸戰時，需要擁有比守備方多出達到5倍的兵力，且攻方也會針對守備方兵力進行評估，因此M1A2T戰車的加入，無疑是強化國軍地面部隊戰力，增加共軍登陸難度。

至於台灣道路橋梁恐難承受M1A2T重量說法，蘇紫雲解釋，M1A2一大特點在於「接地壓力（groundpressure）」比小客車還小。此外，據了解，國軍與美方人員曾實地勘查，並針對台灣橋梁和道路進行測試和評估，承受力沒問題。

M1A2T 影片 網路

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