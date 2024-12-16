M1A2T晚間啟動吊掛作業 戰車被黑色防水布包裹

中央社／ 記者吳書緯、吳家昇台北15日電
台灣對美軍購首批38輛M1A2T戰車運抵台灣，台北港碼頭起重機15日晚間10時許開始作動，戰車（07數字後方）以黑色防水布包裹，吊掛持續進行中。 中央社
台灣對美軍購首批38輛M1A2T戰車運抵台灣，台北港碼頭起重機15日晚間10時許開始作動，戰車（07數字後方）以黑色防水布包裹，吊掛持續進行中。 中央社

台灣向美國採購108輛M1A2T戰車，首批戰車由國籍航商貨輪自美國西岸起運，今天凌晨運抵台北港，卸運作業於晚間10時許開始；從現場照片可看到，戰車包裹著黑色防水布，吊放至拖板車上等待啟運至新竹裝指部。

中央社記者今天上午曾赴新北市八里區瞭解台北港內動靜，但港區周邊現場未見大型拖板車隊或是軍方人員；至下午，有多輛民間重型拖板車出現在港區周圍道路並進入港區。

中央社記者下午至晚間持續在八里地區的高地觀察，發現國籍航商貨輪的卸貨碼頭外圍，陸續築起超過1個人身高的隔板，並透過置放貨櫃形成「貨櫃牆」，導致從台北港外的制高點，難以一窺戰車卸運全貌。

根據記者現場觀察，碼頭起重機約於晚間10時許開始作動，吊掛的物品以黑色防水布包裹，外觀為長方形物體，但下方依稀可以見到有履帶，目前吊掛仍持續進行中。

台灣對美採購108輛M1A2T戰車，根據規劃，2024年至2026年將各別接裝38輛、42輛、28輛，而此次運抵台灣的數量，是否為今年預計接裝的38輛，以及是否有相關後勤車輛一併抵台，仍待軍方說明。

由於陸軍現役的CM11戰車（勇虎型，M48H）與M60A3（TTS）戰車，均是1960年代設計，進一步改造空間有限，且不符合現代化戰場需求，對許多資深軍事迷來說，M1戰車是從1990年代起就引頸期盼能引進台灣的主戰裝備。

M1A2T 台北港

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