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終於來了！ M1A2戰車今抵台北港

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
M1A2戰車。圖/美國國防部檔案照
M1A2戰車。圖/美國國防部檔案照

國軍向美國採購108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車，首批38輛將於今年運交。它們到底何時返國，先前成為軍方「諜對諜」的話題，各媒體屢次猜測又撲空。如今最新消息是，這批戰車將於今晚抵達台北港，隨即以重型拖板車運往陸軍湖口基地。駐地湖口的裝甲兵訓練指揮部與584裝甲旅，都將接收M1，未來將成為防衛北部地區各戰略位置的重要戰力。

為接收M1A2，陸軍先前派出84名種子教官，到美國參加為期350天的接裝訓練。他們已於上月底分批自美國返台。至於載運戰車的貨輪，則於今日運抵台北港，預計今天深夜運抵湖口，屆時將實施局部交通管制。這是陸軍自1994年接收M60A3後，時隔30年首度再接裝新戰車。

美國外銷M1給盟國，其配備各自有差異，我國接收的M1A2T（台灣），性能約等於美軍自身的M1A2 SEPv3。美方近年為進一步強化M1的防護力，在砲塔加掛比重極高的貧鈾裝甲，但不外銷，因此M1A2T防護力將略遜於美軍版本，但也代表車身較輕，機動與油耗表現較佳。

M1A2T 台北港 美國

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