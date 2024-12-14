軍方證實 首批38輛M1A2T戰車即將抵台

軍方今（14）日私下證實，載運38輛M1A2T戰車的國安輪，已航進我航港局的船舶系統掌握範圍，即將抵台，屆時卸載任務將連夜進行，完成板車裝載後將戰車運抵陸軍裝訓部。

據了解，陸軍裝訓部已規劃整裝執行這項接運計畫，運輸編組已進駐特定港口，軍方也已協請警方實施軍品運輸交管勤務。

按國防預算案記載，陸軍對美採購型戰車案，今（2024）年接裝38輛新型戰車，編有軍品採購作業費3761萬7000元；明年按計劃則將接裝42輛。預算案指出，當前共軍整體戰力已具備封鎖台灣及奪佔我外離島能力，而我現役主力戰車仍為美軍上一世代武器裝備，戰力恐無法與共軍主力戰車相抗衡，未來執行聯合國土防作戰時，囿於現役主力戰車的作戰效能，難有效達成灘岸決勝任務，也難支持戰略持久、戰術速決的軍事戰略指導。唯有建置新一代主力戰車，在敵我地面主戰裝備及作戰效能概等下，發揮裝甲部隊機動靈活、迅速分合特性，始能有效決勝。