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北約秘書長指中國霸凌台灣 外交部：持續合作捍衛和平

中央社／ 台北14日電

北約秘書長呂特12日指出，中國正在擴增軍備且正在霸凌台灣，呼籲各方正視中國的擴張野心。外交部今天表示，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）12日於美國智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）舉辦的專場演講，以「為防止戰爭，北約必須花費更多」為題，明言目前北約盟國承諾國防支出應占各國國內生產毛額（GDP）2%以上的標準，遠遠不夠所需。

外交部指出，呂特在演講呼籲各方正視中國的擴張野心，指出中國正快速提升其軍事實力，同時也持續霸凌（bullying）台灣；演說後的問答交流中進一步指出，如果未來俄羅斯與烏克蘭進行和平談判，而俄國占據有利地位，則中國或將效仿並據以「蠶食」（nibble）台灣。

外交部表示，這是呂特今年10月1日上任後首度公開演說，明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰。值此威權主義國家不斷向外擴張侵略野心的時刻，呂特的發言更具意義。

外交部提到，面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

北約 外交部

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