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影／高雄駁二動漫祭找國軍戰車直升機助陣 文化局解釋了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
海軍與陸軍的軍備展出是動漫迷搭配劇情設定必拍攝的精彩畫面。圖／文化局提供
海軍與陸軍的軍備展出是動漫迷搭配劇情設定必拍攝的精彩畫面。圖／文化局提供

高市文化局主辦2024「駁二動漫祭—同人誌創作展」今在駁二特區展開，國防部動員雲豹裝甲車、心戰喊話車、奇歐瓦戰搜直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機前來助陣，彷彿大型軍事現場，卻招來勞師動眾的質疑；文化局則解釋，軍武是動漫主要創作題材之一，才找來國防部展示軍備，希望促成動漫多元化發展，也有助提升國軍形象。

駁二動漫祭去年就有跟國防部合作動漫祭，不過今年規模更勝以往，除展出雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車，OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機從天而降，吸引動漫及軍事迷搶拍。

駁二營運中心主任王慧琳表示，駁二動漫祭是動漫迷最期待的年度盛事，今明兩天在駁二舉行，安排動漫迷必拍的經典場景，包含了哈瑪星鐵道園區，今蒐集30輛老火車，還有最近非常火紅的香蕉火車，以及國防部軍備的展出。

王慧琳說，駁二動漫祭長期以來探討多元動漫文化，在動漫議題中，軍備是最主要的創作題材，加上軍武的擬人化和戰隊動漫的潮流，因此今年動漫季跟國防部共同推出了「動漫軍武戰紀」企畫，希望促成動漫多元化發展，同時有助於國防教育和國軍形象。

駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供
駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供
13哈瑪星鐵道園區上演動漫軍武戰紀，直升機威風助陣。圖／文化局提供
13哈瑪星鐵道園區上演動漫軍武戰紀，直升機威風助陣。圖／文化局提供
駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供
駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供
駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供
駁二動漫祭整個園區都是精心扮裝的Coser。圖／文化局提供

國軍 國防部 直升機 裝甲車 駁二

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