影／高雄駁二動漫祭找國軍戰車直升機助陣 文化局解釋了

高市文化局主辦2024「駁二動漫祭—同人誌創作展」今在駁二特區展開，國防部動員雲豹裝甲車、心戰喊話車、奇歐瓦戰搜直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機前來助陣，彷彿大型軍事現場，卻招來勞師動眾的質疑；文化局則解釋，軍武是動漫主要創作題材之一，才找來國防部展示軍備，希望促成動漫多元化發展，也有助提升國軍形象。

駁二動漫祭去年就有跟國防部合作動漫祭，不過今年規模更勝以往，除展出雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車，OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機從天而降，吸引動漫及軍事迷搶拍。

駁二營運中心主任王慧琳表示，駁二動漫祭是動漫迷最期待的年度盛事，今明兩天在駁二舉行，安排動漫迷必拍的經典場景，包含了哈瑪星鐵道園區，今蒐集30輛老火車，還有最近非常火紅的香蕉火車，以及國防部軍備的展出。