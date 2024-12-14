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川普知台灣有錢要多買武器？ 外交部：守護家園責無旁貸

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國前國家安全顧問歐布萊恩表示，總統當選人川普知道台灣很有錢，預期台灣將會大規模採購美國武器系統。外交部回應，守護家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心。記者黃仲裕／攝影
美國前國家安全顧問歐布萊恩表示，總統當選人川普知道台灣很有錢，預期台灣將會大規模採購美國武器系統。外交部回應，守護家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心。記者黃仲裕／攝影

美國前國家安全顧問歐布萊恩表示，美國總統當選人川普知道台灣很有錢，預期台灣將會大規模採購美國武器系統。外交部對此回應，台灣守護自身家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心，並透過對美軍購國防改革等強化防衛韌性，同時也期待進一步強化與新任川普政府的合作。

歐布萊恩在華府一場智庫演講中表示，川普一直關注台灣人，也理解台灣承受的壓力，了解台灣在安全層面所受的挑戰，但當川普看台灣時，看到的是個有錢人。因此他不認為川普會願意再「承擔」台灣的防衛。歐布萊恩預料，未來會看到台灣大規模採購美國武器系統。

外交部表示，面對中國的威脅，台灣守護自身家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心，並透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑全方面強化台灣的防衛能力與韌性，以實力達致和平。

外交部強調，美國歷任政府均依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的安全承諾，近年來並持續落實對台軍售常態化政策。期待在台美關係堅實友好的基礎上，未來進一步強化與新任川普政府的合作，持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

台美關係 國防 外交部 川普 軍購

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