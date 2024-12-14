17共機5共艦出海擾台 國軍警戒監控
國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現17架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布中共解放軍動態，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中13架次共機曾跨越海峽中線及進入西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時04分到下午2時22分為止，發現中共主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中5架次曾在北部及南部空域逾越中線。
西南空域方面，從昨天下午4時10分到晚間7時05分，也曾發現中共主戰機8架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。
日本防衛省昨天則公布，昨天上午9點左右在沖繩縣久米島西方約100公里海域，發現發現隸屬中共海軍北海艦隊的815型電子情報船「天權星號」(舷號796)，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行，隨後進入太平洋，日本海上自衛隊派出P-3C巡邏機升空監視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言