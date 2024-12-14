17共機5共艦出海擾台 國軍警戒監控

國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現17架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中13架次共機曾跨越海峽中線及進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時04分到下午2時22分為止，發現中共主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中5架次曾在北部及南部空域逾越中線。

西南空域方面，從昨天下午4時10分到晚間7時05分，也曾發現中共主戰機8架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

日本防衛省昨天則公布，昨天上午9點左右在沖繩縣久米島西方約100公里海域，發現發現隸屬中共海軍北海艦隊的815型電子情報船「天權星號」(舷號796)，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行，隨後進入太平洋，日本海上自衛隊派出P-3C巡邏機升空監視。