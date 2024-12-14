獨／動漫兼搞國防 眼鏡蛇直升機冒險降駁二？航特部：安啦

高雄駁二今舉行動漫祭，令外界訝異的是連國防部也參一咖，派出近年鮮少對外展示的眼鏡蛇和戰鬥直升機，據了解，是為宣導全民國防政策；有軍事迷認為眼鏡蛇直升機貿然空降駁二很危險，航特部指，事前2次會勘，評估無飛安疑慮才執行。

「駁二動漫祭」每年聚集全台各地優秀漫畫同人誌、Cosplay的創作者及上千社團參與，吸引數萬動漫迷與會。

軍方人員透露，此次國防部參加展示，是主辦的高市府文化局主動行文給國防部，但國防部近來積極參與各項人潮聚集的活動，主要訴求不外乎「全民國防」及「人才招募」兩大主軸，也和這次參加動漫祭的原因不謀而合。

國防部也加入動漫祭活動，除陸海空軍現場設攤招募人才外，陸軍航特部派出兩架眼鏡蛇直升機和OH58D直升機降落高雄駁二，另有雲豹車、野戰突擊車及特戰六人小組在現場展示，海軍也派出兩棲偵搜部隊、水下作業大隊穿上潛水裝備和民眾互動體驗。

今天一早7點眼鏡蛇和戰鬥兩架直升機從空中降落駁二場地時，轟隆隆的螺旋槳聲音吸引晨運民眾圍觀，軍事迷則一早就排隊近距離搶拍眼鏡蛇和戰鬥直升機落地畫面。

據了解，陸軍航特部的眼鏡蛇直升機和戰鬥直升機，除去年在高雄榮民之家家慶對外展示外，近年來鮮少公開大型展示；今年10月中旬中共解放軍東部戰區展開「聯合利劍－2024B」演習，演習結束後，3架眼鏡蛇直升機和戰鬥直升機曾列隊低空飛越市區民宅，民眾只能抬頭遠望空中直升機的飛行英姿，當時陸軍航特部指出，只是例行性的航路訓練。

此次，眼鏡蛇和戰鬥直升機降落高雄駁二公開展示，雖只能近距離接觸不能上機，一旁有解說員解說直升機的性能，但已讓軍事迷和民眾一飽眼福。