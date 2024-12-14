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歐布萊恩稱台灣有錢多買武器 李彥秀：歡迎來到川普世界

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
與川普關係密切的美國前國安顧問歐布萊恩日前表示，台灣很有錢，會大規模採購美國武器。（美聯社）
與川普關係密切的美國前國安顧問歐布萊恩日前表示，台灣很有錢，會大規模採購美國武器。（美聯社）

川普關係密切的美國前國安顧問歐布萊恩日前表示，台灣很有錢，會大規模採購美國武器。國民黨立委李彥秀說，美國對台貿易逆差將近620億美元，川普知道台灣很有錢，台灣會大規模採購美國武器系統，平衡貿易逆差，歡迎來到川普的世界。

李彥秀說，「我知道你還有錢」是台北股市的地獄梗，未來4年，可能也會成為台美軍購與貿易的地獄哏。與川普關係密切的歐布萊恩12日表示，川普理解台灣面臨的安全挑戰，但川普是交易達人，不會只從安全角度還看台灣，川普知道台灣很有錢，台灣會大規模採購美國武器系統，平衡貿易逆差。

李彥秀指出，競選期間，川普就直接點名台灣國防支出不足，應該要將軍費提高到GDP的10%（目前占比為2.4%），換算成新台幣高達2.6兆。而台灣恐怕也早有心理準備，中央銀行總裁楊金龍日前呼籲：「政府要擴大對美採購能源、農產品以及軍品」；國防部長顧立雄表示：「不排除2027年後要編列特別預算採購裝備」。

李彥秀表示，2024財政年度，美國無償提供台灣15億美元軍援（外國軍事融資，Foreign Military Financing，FMF），確保台海與印太區域和平穩定。川普執政下的美國，民主不再是無償的普世價值價值，取而代之的是有償的武器採購。「Show Me the Money」是歐布萊恩與川普的直白，在民進黨聽來或許刺耳，也失去了大內宣說嘴的工具，但這就是「川普2.0」的國際新秩序，歡迎來到川普的世界。

李彥秀提到，今年1至10月，美國對台貿易逆差將近620億美元，約合新台幣2兆元，不但創下歷史新高，增幅更超過5成。台灣人民熱愛民主自由的生活方式，也願意為和平付出一定程度的代價，但是台灣人民更在意的是，排擠社福、教育、建設預算，付出大筆「保護費」後，是否真的能夠購買到需要的防禦性武器？是否真的能夠減緩鉅額貿易逆差帶來的衝擊？

李彥秀強調，高達5.8兆的國債負擔，國家是否真的還有錢大規模購買武器？付出了高昂的代價，台灣是否真的能夠買到安全與和平？川普主導下的國際政治新秩序，簡單、粗暴、好用，剩下的，就是民進黨政府要如何接招回應了。

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