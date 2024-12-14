高雄駁二動漫開展 眼鏡蛇直升機、雲豹車...轟隆隆從天降落
南台灣最大的「2024駁二動漫祭—同人誌創作展」今明兩天在高雄駁二藝術特區登場，預料吸引數萬動漫迷朝聖；特別的是國軍也加入展示軍威，一早陸軍眼鏡蛇、戰鬥直升機空降駁二，連雲豹車也來，除軍事迷爭睹外，晨運民眾也看傻。
「駁二動漫祭」每年聚集全台各地優秀漫畫同人誌、Cosplay的創作者及上千社團參與，吸引數萬動漫迷語與會。
今年令動漫迷和外界訝異的是，連國防部也加入動漫祭活動，除陸海空軍現場設攤招募人才外，陸軍航特部派出兩架眼鏡蛇直升機和OH58D戰鬥直升機降落高雄駁二，另有雲豹車、野戰突擊車及特戰六人小組在現場展示，海軍也派出兩棲偵搜部隊、水下作業大隊穿上潛水裝備和民眾互動體驗。
今天一早7眼鏡蛇和戰鬥兩架直升機從空中降落駁二場地時，轟隆隆的螺旋槳聲音吸引晨運民眾圍觀，軍事迷則一早就排隊近距離搶拍眼鏡蛇和戰鬥直升機落地畫面。
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