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中共22機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北14日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中13架次逾越海峽中線及進入西南空域，偵獲共艦5艘，總計中共22機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天晚間表示，1架美軍P-8A機，昨天上午由南向北航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時4分至下午2時22分，在台灣海峽中線空域偵獲中共9架次主戰機及無人機，其中5架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天下午4時10分至晚間7時5分偵獲中共8架次主戰機進入西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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