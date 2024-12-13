快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

聽新聞
0:00 / 0:00

陸低調軍演成對台新戰略 國防部：降低台灣戒心

中央社／ 台北13日綜合外電報導
中共近日在台灣周邊海域進行軍事操演，圖為日前台中清泉崗機場各式飛機進行例行性軍事訓練。圖／聯合報系資料照片
中共近日在台灣周邊海域進行軍事操演，圖為日前台中清泉崗機場各式飛機進行例行性軍事訓練。圖／聯合報系資料照片

中國近日大舉發動海上軍事行動卻沒有宣布演習，官員和專家指出，這是針對台灣的新策略：低調大規模軍演，使其加強軍事部署的行徑常態化，並讓美國知道北京可以隨時採取行動。

路透社報導，台灣本周有4天處於戒備，以應對據稱是中國30年來在台灣周邊、東海及南海進行的最大規模海上軍事行動。

中國軍方直到今天才打破沉默。中國國防部引述古代兵書「孫子兵法」表示「兵無常勢、水無常形」，其隱晦聲明既未證實也不否認先前是否舉行軍演。

北京當局一開始保持沉默，這跟中國過去在台灣周邊演習時大張旗鼓宣傳的表現截然不同。

一位台灣國安高層官員本周稱中國軍方的行動，是不敢說出名稱的演習。

民進黨立法委員、外交及國防委員會委員陳冠廷告訴路透社，他相信這是常態化「中期階段」的開端，鄰近國家必須意識到，若不作出相對應的回應，自身就可能成為中國下一個目標。

台灣最重要的兩大安全夥伴，美國和日本都沒有證實中國軍事行動的規模，但美日兩國都表達了擔憂。

台灣擔心的一個問題是，中國軍演突然變成實際攻擊。台灣國防部情報及參謀次長室次長謝日升中將近日告訴記者，「中共不事前宣布，就是要降低我們的警戒心，接續出現在台灣周圍時，讓大家感到措手不及」。

分析人士評論，北京當局幾乎靜默地進行軍事行動，接著發表晦澀的聲明，意在製造混亂。

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）現於新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院擔任高級研究員，他說道，出現變化的是軍演規模，還有難以了解中國演習內容。

國防部智庫「國防安全研究院」學者蘇紫雲指出，中國這次行動相當棘手，一方面彰顯對台不滿，另一方面向美國及其盟邦展現軍力，秀出能夠控制第一島鏈的能力。

一位涉及區域安全的外交官提到，不事先宣布演習，表明在台灣周邊進行戰爭推演已經常態化。

這名外交官更說：「比起控制台灣周邊區域，中國似乎更關切防止或延緩對於第一島鏈的干預行動。有朝一日，他們會演練過一切所需，並有十足信心應對侵略台灣期間可能發生的任何事。」

共軍 國防部 軍演

延伸閱讀

郝龍斌：國安高層製造中共軍演假新聞 做大內宣

解放軍要不要對台演習？陸國防部：解放軍打「獨」促統不會手軟

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

陸貨輪野柳擱淺 北京：基隆港出港遇颱風申請返港被拒

相關新聞

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

我國向美國採購108輛M1A2戰車，其中首批38輛戰車今天抵台，原定由陽明海運「營明」輪載運，運抵基隆港，但船運改由長榮...

遭質疑開應變中心演很大 國軍今公布監控共艦影片

國防部昨天宣布各級應變中心解除開設，今天公布「有備無患」形象影片，釋出海軍、海巡艦艇及無人機監控共艦的影像畫面。同時根據...

陸低調軍演成對台新戰略 國防部：降低台灣戒心

中國近日大舉發動海上軍事行動卻沒有宣布演習，官員和專家指出，這是針對台灣的新策略：低調大規模軍演，使其加強軍事部署的行徑...

解放軍大規模軍演？ 立委批國防部認知作戰慘遭打臉

國防部最近聲稱中國大陸對沿海空域實施限制措施，台灣周邊部署軍艦規模「數量非常驚人」，立委馬文君說，這是「國安高層」發動的...

美軍P-8A今年第四度行經台海 中共情報船穿越宮古海峽

國防部表示，美軍一架P-8A反潛巡邏機，今天上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正...

M1A2戰車「寶貝」抵台 軍事迷稱三級廠哀號了

我國向美國採購的M1A2戰車今天中午運抵高雄港第七貨櫃中心。軍事迷對搭配燃氣渦輪引擎的戰車來台，相當興奮，但有人認為這批「寶貝」來台，在後勤補保作業會很傷腦筋，「已經聽到三級廠的哀號了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。