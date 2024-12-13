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解放軍大規模軍演？ 立委批國防部認知作戰慘遭打臉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，國防部表示，部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，台中清泉崗機場飛機進行例行性軍事訓練。記者黃仲裕／攝影
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，國防部表示，部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，台中清泉崗機場飛機進行例行性軍事訓練。記者黃仲裕／攝影

國防部最近聲稱中國大陸對沿海空域實施限制措施，台灣周邊部署軍艦規模「數量非常驚人」，立委馬文君說，這是「國安高層」發動的認知作戰，國防部竟配合演出，但美軍與日本防衛省都說沒有解放軍大規模異常行動跡象，「認知作戰」狠遭打臉。

馬文君說，由於賴清德總統出訪不順，「國安高層」不斷放話，解放軍將在賴總統出訪前後，發動「聯合利劍C」軍演，說穿了，因為賴總統出訪毫無亮點，只好拿解放軍的反應，來拉抬出訪的價值。

但解放軍未照「國安高層」腳本走，於是國防部跳出來，用各種戲劇性的形容詞，編出「1996年飛彈危機以來，最大規模的軍事行動」、「在第一與第二島鏈之間，儼然有兩道牆」，解放軍機艦「數量驚人」等等。

但事實是，國防部公布的解放軍機艦數量，都遠不如美國眾議院前議長裴洛西來訪後的規模，國外軍事智庫分析，或是各種機艦觀測網站，付費衛星偵照服務，都沒有發現解放軍船艦編隊的資訊，最重要的，是美軍與日本防衛省，都說沒有解放軍大規模異常行動的跡象，狠狠打臉台灣「國安高層」，而國防部竟還配合演出？

馬文君說，國防部在總統大選前，透過國家級警報發布飛彈簡訊，現在又想如法炮製，是為了自抬身價？轉移戒嚴與其他內政弊端焦點？演練認知作戰？但沒有一樣是好事。

共軍 國防部 解放軍 馬文君

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