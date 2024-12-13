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美軍P-8A今年第四度行經台海 中共情報船穿越宮古海峽
國防部表示，美軍一架P-8A反潛巡邏機，今天上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。繼11月26日後，美軍P-8A再次飛經台海，美軍第七艦隊目前尚未有進一步訊息。日本防衛省也公布，今上午發現中共情報船「開陽星號」穿越宮古海峽進入太平洋。
根據統計，這是美軍P-8A反潛機今年第四度通過台海，前三次分別是4月17日、9月17日及11月26日。
P-8A「海神式」反潛巡邏機是波音公司以波音737-800客機的機體為基礎研發，飛行速度可以超過每小時900公里，最大航程可達8300公里，美軍用於長程海上巡邏、監視及情報蒐集等任務，目前美軍及友盟國家在琉球嘉手納基地即派駐有P-8A反潛機。
日本防衛省稍早也公布，今天上午9點左右，日本自衛隊在沖繩縣久米島西方約100公里海域，發現發現隸屬中共海軍北海艦隊的815型電子情報船「天權星號」（舷號796），穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行，隨後進入太平洋，日本海上自衛隊派出P-3C巡邏機升空監視。
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