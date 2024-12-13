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M1A2戰車「寶貝」抵台 軍事迷稱三級廠哀號了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
我國向美國採購的M1A2戰車今天中午運抵高雄港第七貨櫃中心。記者劉學聖／攝影
我國向美國採購的M1A2戰車今天中午運抵高雄港第七貨櫃中心。記者劉學聖／攝影

我國向美國採購的M1A2戰車今天中午運抵高雄港第七貨櫃中心。軍事迷對搭配燃氣渦輪引擎的戰車來台，相當興奮，但有人認為這批「寶貝」來台，在後勤補保作業會很傷腦筋，「已經聽到三級廠的哀號了」。

我國向美國採購108輛M1A2戰車，首批38輛戰車經由海運運送來台，11月29日晚間在美國西岸塔科馬裝載這批戰車，今天中午近12時30分，抵高雄港第七貨櫃中心。

軍事迷大讚M1A2戰車，稱「只有燃氣渦輪，才是真正渦輪！活塞發動機的一邊玩沙去」，不過，有人則認為，這批戰車的零件買不到，「已經聽到三級廠的哀號了」，說「這批寶貝的後勤補保作業，可能會讓基層傷腦筋很久很久」。

外傳M1A2戰車部份零配件12月初已運到基隆港，不過國防部及陸軍司令部當時都否認這項消息，表示軍品接收轉運屬於機密。

M1A2 美國 軍購

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