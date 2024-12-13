李彥秀：美中共管台海和平趨勢明顯 綠「義和團化」引擔憂

美國總統當選人川普正式邀請中國大陸國家主席習近平，明年1月20日到華盛頓參加川普就職典禮。國民黨立委李彥秀說，民進黨政府宣稱大陸軍演，已跨過紅線，「美中共管台海和平」的趨勢將越來越明顯，而民進黨兩岸關係「義和團化」，已引起盟友擔憂。

川普邀請習近平參加就職典禮，若習近平應邀參加，將打破美國自1874年以來的紀錄。過去各國都由大使等外交官會受邀參加美國總統就職典禮，從未有外國領袖參加這項美國總統權力交接儀式。

李彥秀說，日前川普聲稱將在就職第一天，簽署對中國大陸加徵10%關稅的行政命令，現在又要打破美國150年來的紀錄，邀請習近平成為就職典禮的「第二男主角」，川普將商場談判的邏輯運用到國際政治角力，已經玩到了爐火純青的地步，在有限的四年任期，川普亟欲創造「美國優先」的歷史定位，川普2.0版的「灰犀牛」效應，將全面性的衝擊未來全球國際政治與經貿格局。

李彥秀指出，過去4年，拜登政府將中國大陸定位為「戰略競爭對手」，國際上圍堵抗中，地緣上強化印太布局，經貿上透過美國設廠、近岸外包以及友岸外包，尋求去風險化，有一套完整的國際安全戰略佈局。川普未來對話的對象，將不僅限於盟友，也包含了對手與競爭者，而盟友與對手的差異，將不再單純是「民主與威權」的對抗，而是能否服膺「美國優先」的川普價值，「川普的小冒險，將成為全球政治領袖的大挑戰。」

李彥秀說，相較於拜登，川普更看重單邊主義談判，更看重人與人的交情、更看重美國的國家利益。這對賴清德政府而言，無疑是極大的挑戰，因為單邊談判、元首外交、美國優先的全新國際政治結構下，台灣能夠掌握的談判籌碼極其有限，甚至剛剛簽署的「台美21世紀貿易倡議首批協定」還能走多遠，現在都成為問號。「美中共管台海和平」的趨勢將越來越明顯，民進黨政府應該要重新思考國際戰略與台海安全的佈局。

李彥秀強調，過去美國基於全球抗中的大架構，對於民進黨利用「出口轉內銷」，用大內宣撐起意識形態的政治大旗，多半是「睜一隻眼，閉一隻眼」。但此次民進黨政府的「軍演說」，顯然已經跨過可以接受的紅線，「美國軍方匿名打臉民進黨軍演說」，「AIT再以正式管道認證中共軍事活動並非針對賴清德」，美方出手之快、力道之強近年罕見，也無疑是公開警告民進黨政府，別成為區域和平穩定的「麻煩製造者」。

李彥秀總結，去年總統大選期間，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）拜訪三黨總統候選人，特別強調「不支持台灣獨立，支持兩岸對話」，AIT台北辦事處長孫曉雅也表示，美方「絕對支持」兩岸的對話意願，不認為美中台關係是「零和賽局」。誇大對岸的軍事活動，甚至祭出「不排除喊停雙城論壇」，民進黨兩岸關係的「義和團化」，已經引起盟友的擔憂。