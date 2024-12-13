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李彥秀：美中共管台海和平趨勢明顯 綠「義和團化」引擔憂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社

美國總統當選人川普正式邀請中國大陸國家主席習近平，明年1月20日到華盛頓參加川普就職典禮。國民黨立委李彥秀說，民進黨政府宣稱大陸軍演，已跨過紅線，「美中共管台海和平」的趨勢將越來越明顯，而民進黨兩岸關係「義和團化」，已引起盟友擔憂。

川普邀請習近平參加就職典禮，若習近平應邀參加，將打破美國自1874年以來的紀錄。過去各國都由大使等外交官會受邀參加美國總統就職典禮，從未有外國領袖參加這項美國總統權力交接儀式。

李彥秀說，日前川普聲稱將在就職第一天，簽署對中國大陸加徵10%關稅的行政命令，現在又要打破美國150年來的紀錄，邀請習近平成為就職典禮的「第二男主角」，川普將商場談判的邏輯運用到國際政治角力，已經玩到了爐火純青的地步，在有限的四年任期，川普亟欲創造「美國優先」的歷史定位，川普2.0版的「灰犀牛」效應，將全面性的衝擊未來全球國際政治與經貿格局。

李彥秀指出，過去4年，拜登政府將中國大陸定位為「戰略競爭對手」，國際上圍堵抗中，地緣上強化印太布局，經貿上透過美國設廠、近岸外包以及友岸外包，尋求去風險化，有一套完整的國際安全戰略佈局。川普未來對話的對象，將不僅限於盟友，也包含了對手與競爭者，而盟友與對手的差異，將不再單純是「民主與威權」的對抗，而是能否服膺「美國優先」的川普價值，「川普的小冒險，將成為全球政治領袖的大挑戰。」

李彥秀說，相較於拜登，川普更看重單邊主義談判，更看重人與人的交情、更看重美國的國家利益。這對賴清德政府而言，無疑是極大的挑戰，因為單邊談判、元首外交、美國優先的全新國際政治結構下，台灣能夠掌握的談判籌碼極其有限，甚至剛剛簽署的「台美21世紀貿易倡議首批協定」還能走多遠，現在都成為問號。「美中共管台海和平」的趨勢將越來越明顯，民進黨政府應該要重新思考國際戰略與台海安全的佈局。

李彥秀強調，過去美國基於全球抗中的大架構，對於民進黨利用「出口轉內銷」，用大內宣撐起意識形態的政治大旗，多半是「睜一隻眼，閉一隻眼」。但此次民進黨政府的「軍演說」，顯然已經跨過可以接受的紅線，「美國軍方匿名打臉民進黨軍演說」，「AIT再以正式管道認證中共軍事活動並非針對賴清德」，美方出手之快、力道之強近年罕見，也無疑是公開警告民進黨政府，別成為區域和平穩定的「麻煩製造者」。

李彥秀總結，去年總統大選期間，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）拜訪三黨總統候選人，特別強調「不支持台灣獨立，支持兩岸對話」，AIT台北辦事處長孫曉雅也表示，美方「絕對支持」兩岸的對話意願，不認為美中台關係是「零和賽局」。誇大對岸的軍事活動，甚至祭出「不排除喊停雙城論壇」，民進黨兩岸關係的「義和團化」，已經引起盟友的擔憂。

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