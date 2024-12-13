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保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍
我國向美國採購108輛M1A2戰車，其中首批38輛戰車今天抵台，原定由陽明海運「營明」輪載運，運抵基隆港，但船運改由另家大型貨輪運抵高雄港，目前預計下午2點進港，軍事迷分析臨時更換下船地點應是該處港口有偏遠封閉，外界很難一窺究竟，可保守國防機密。
由於事涉機密，連港區所轄的高雄港務警察總隊警方也未被通知要派員到場戒備，僅委由保安科代為告知攝影軍事迷禁止在今天下午2時到傍晚5時飛行無人機或空拍。
據了解，陸軍接收108輛M1A2戰車後，除了十輛保留在裝甲兵訓練指揮部，98輛將編為七個戰車連，其中駐地新竹湖口的584裝甲旅全旅換裝，269機械化旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃機兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。
國軍採購108輛M1A2計畫名稱為「銳捷」，編列預算新台幣405億元，執行年度至2027年，美方2019年7月宣布出售，總價廿億美元。由於兩方金額有相當差距，國軍對彈藥或周邊支援裝備預期減少採購量，後續另編列預算補齊。
我國向美國採購108輛M1A2戰車，其中首批38輛戰車更改下船地點，目前已運抵高雄港外海，預計下午駛入港內。
但由於38輛戰車的駐地都在新竹或北部，此次在高雄港下船後，是否會浩浩蕩蕩用拖車從高雄運載至350公里遠的新竹湖口陸軍裝訓部，就像演習一樣攤在全民眼前，引發軍事迷一陣議論。
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