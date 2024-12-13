遭質疑開應變中心演很大 國軍今公布監控共艦影片

國防部昨天宣布各級應變中心解除開設，今天公布「有備無患」形象影片，釋出海軍、海巡艦艇及無人機監控共艦的影像畫面。同時根據國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、14艘共艦、9艘公務船持續在台海周邊活動。

國防部在於日前針對中國大陸劃設7處保留空域成立應變中心，昨天宣布各級應變中心解除開設。不過，由於解放軍這次沒有具體軍演動作，國防部也遭質疑演很大。

國防部今天也公布監控共艦的影片，其中蒐集國軍各型艦艇及銳鳶無人機監控中共襄陽艦等各艦的畫面。軍方強調，共軍對台灣及區域之威脅，自2022年以來即不斷演變，從「威懾台灣」到「衝擊第一島鏈」。此次進行大規模水面兵力集結，就是實證。

國防部公布的最新中共解放軍動態，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦14艘、公務船9艘持續在台海周邊活動，其中6架次共機曾跨越海峽中線及進入北部及西南空域活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時51分到下午5時46分為止，有6架次共軍主戰機在台海中線沿線活動。同時，從昨天上午10時07分到下午1時39分為止，發現中共主戰機2架次在我北方防空識別區邊緣空域活動。

西南空域方面，從昨天傍晚5時58分到晚間8時25分，也曾發現中共主戰機計4架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

另一方面，日本防衛省也公布，昨天凌晨左右，在宮古島東方110公里海域發現056A型巡邏艦聊城艦（舷號608）向西北方航行。當天清晨5點左右則在宮古島東北方90公里海域發現同型艦孝感艦（舷號615）在同一地區向北航行。

此外，當天上午9點左右，海上自衛隊又在宮古島東北方約110公里海域，發現052D型飛彈驅逐艦蘇州艦（舷號132）及紹興艦（舷號134）以及054A型巡防艦舟山艦（舷號529）及徐州艦（舷號530）朝西北方向穿越沖繩本島與宮古島之間海域，航向東海。

防務省並指出，蘇州艦(132）、紹興艦（134）及徐州艦（530），曾於本月5日被偵獲穿越大隅海峽向東航行、並於7日穿越沖繩與宮古島之間海域向東南方移動。