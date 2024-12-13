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中共35機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北13日電
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中6架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，偵獲共艦14艘及公務船9艘，總計中共35機艦船持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中6架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，偵獲共艦14艘及公務船9艘，總計中共35機艦船持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中6架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，偵獲共艦14艘及公務船9艘，總計中共35機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

針對9艘中共公務船動態，中央社記者昨天登海巡署八里艦隨船至東部海域，於花蓮港東方36浬處，目擊其中4艘中共海警船隊北返。海巡署今天指出，今天凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自台灣東部海域分2批次北返，期間9艘中國海警船均未進入台灣禁限制水域內，並已全數遠離彭佳嶼東北方43浬外的海域。

針對共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並於第一島鏈「海上軍事行動」部署規模空前，國防部日前開設應變中心；國防部參謀總長梅家樹昨天赴國防部應變中心，勉勵官兵戮力戰備的表現，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續運用聯合情監偵手段，密切掌握共軍動向。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時51分至下午5時46分，在台灣海峽中線空域偵獲中共6架次主戰機。國軍另於昨天下午5時58分至晚間8時25分偵獲中共4架次主戰機進入西南空域。

國軍於昨天上午10時7分至下午1時39分在台灣北部空域偵獲中共2架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 共機擾台 國軍 國防部

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