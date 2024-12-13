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郝龍斌：國安高層製造中共軍演假新聞 做大內宣

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
國民黨前副主席郝龍斌今天批評，國安高層製作假新聞操作中共要軍演的訊息，把所謂「抗中保台」當做大內宣。圖／聯合報系資料照片
國民黨前副主席郝龍斌今天批評，國安高層製作假新聞操作中共要軍演的訊息，把所謂「抗中保台」當做大內宣。圖／聯合報系資料照片

國民黨前副主席郝龍斌今天批評，國安高層製作假新聞操作中共軍演的訊息，把所謂「抗中保台」當做大內宣。

郝龍斌表示，觀察大陸軍演模式，先前共軍準備演習聯合利劍A、B，僅5小時速戰速決，顯示大陸若真的要攻台，不會長時間跟台灣纏鬥，且對台施壓會一次比一次力道強，但這次大陸開設7處空域保留區的位置都偏西，且是在福建浙江沿海，並未圍台，完全不是要對台軍演的跡象。

郝龍斌說，他請教多位軍事專家，專家們都說，中共這次是本土防衛區域拒止演習，根本不是所謂聯合利劍C，國安高層接連幾天告知國內民眾說中共要對台軍演，根本是誤判，這是錯誤的，從美方近日對外表態也顯示，美國也不認同我方的說法。

郝龍斌呼籲，中共先前兩次聯合利劍都非常迅速，未來若真的攻台一定也是快速封鎖，台灣要如何因應，這才是我方和國安高層要因應思考的。

中共 國安 抗中保台 軍演 郝龍斌

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