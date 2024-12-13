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前美國安顧問：預期台灣將大規模軍購 平衡美貿易赤字

中央社／ 華盛頓12日專電
前美國國安顧問歐布萊恩。路透
前美國國安顧問歐布萊恩。路透

美國國安顧問歐布萊恩今天表示，川普了解台灣安全挑戰，也認為台灣口袋深，川普可能不願再承擔台灣防禦支出。他預期未來會看到台灣大規模採購美國武器系統來平衡美方貿易赤字。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天舉行座談，聚焦推進台美關係，並邀請川普首次執政期間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）演說。

歐布萊恩除了從川普2.0的人事佈局分析對台政策，評估在高階行政部門層面將有強大的挺台力道外，也表示川普是交易達人，中國會試著與川普交易，而台灣也需要準備好進行交易。

「川普總統一直在關注台灣人，理解台灣所承受的壓力，了解台灣在安全層面面臨的挑戰，但他也說，當他看著台灣時，看到的是有錢人」。歐布萊恩表示，川普知道台灣很有錢，因此不認為川普會願意再「承擔」（underwrite）台灣的防衛。

他推測，未來會看到台灣大規模採購美國武器系統來平衡美方貿易赤字。

根據行政院經貿談判辦公室今年1至10月的數據，台灣是美國第6大貿易逆差來源國，金額達618.74億美元（約新台幣2兆元）。

兩岸政策方面，歐布萊恩認為，川普2.0將延續戰略模糊，「可能沒有人比川普更適合執行這種策略」，因為川普一方面會說，如果中國入侵台灣，美國就開戰，另一方面又說希望區域和平，「台灣是中國的一部分」。

他指出，川普在這方面創造了很多模糊空間，而且做得非常有效率。中國在與川普打交道時會有些措手不及。此外，中國自身經濟問題也比過去更嚴重。

歐布萊恩今天提到的大筆軍購單，呼應川普對「台灣應向美國支付防務費用」的想法。川普在大選前夕上人氣podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe RoganExperience）時，又提台灣「想要保護，但他們不付我們保護費用」。

美國前副總統錢尼的副國安顧問葉望輝（SteveYates）曾於9月接受中央社專訪時提到，下屆美國總統出爐後，台灣應立刻接觸，提出有效自衛的軍購清單，這樣做不僅能引發美國國防產業共鳴，還能讓批評台灣未做足準備的人閉嘴。

約2個月後，英國「金融時報」報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、派里級艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機，藉此向將走馬上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

國防 川普 美國 軍購

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