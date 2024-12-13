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法記者深入國軍報導台灣備戰 榮獲年度外交媒體獎

中央社／ 巴黎12日專電

快訊週刊記者普呂耶特深入國軍，報導台灣抗中備戰，以「台灣能否抵抗中國入侵」獨家報導榮獲今年法國外交媒體獎，顯見法國對台灣議題相當專注。文章指出，台灣仍未做好準備，人民須更團結。

今年法國外交媒體獎（Le Prix de la pressediplomatique）11日公布得獎者，快訊週刊（L’Express）副總編輯普呂耶特（Cyrille Pluyette）獲此殊榮，獲獎作品是他以「若習近平決定攻擊... 台灣能否抵抗中國入侵」為題的獨家報導。

報導於今年6月刊出，普呂耶特訪台期間正值總統賴清德就職演說後，中國加大軍事擾台頻率之際。普呂耶特深入台灣軍隊，為法國讀者帶來第一手資訊。

普呂耶特長文報導分為3大章節。第一章為「越來越令人憂心的軍事騷擾」，普呂耶特造訪新竹空軍基地，目睹空軍人員為監控與防堵共機擾台而頻繁出勤。2023年，超過1700架次共機穿越台灣防空識別區，兩年內增加76%。

他分析習近平軍演擾台的目的，就是要逐漸讓台灣人疲憊、沮喪，明白反抗全球最大軍隊毫無用處，並稱台灣是「習近平的執念」，「即使中華人民共和國從未治理過台灣」。

文章指出，習近平亟於併吞台灣的原因有三。在政治上，台灣蓬勃的華人民主成了共產極權的反面證明；經濟上，全球90%最高階半導體來自台灣；地緣政治上，打破菲律賓、南韓、日本、台灣形成的第一島鏈能讓中國取得太平洋出入口，破壞美國軍事「屏障」。

遠景基金會執行長賴怡忠在報導中表示，習近平可能連第4任，若賴清德2028年連任，將意味著中共對台政策的完全失敗，使習近平面臨內部強烈反彈。「若他感覺這趨勢無法避免，恐怕會決定進攻」。

在第二章「風險極高的登陸」中，普呂耶特造訪國防安全研究院，研究員曾怡碩向他指出，中國封鎖島嶼，要台灣投降是最糟可能性。這項戰略針對台灣弱點，也就是極度依賴進口，尤其是能源。

台灣正準備關鍵原料、醫療用品和燃料的儲量，並以支撐3個月為目標。曾怡碩分析，「在完全包圍，且沒有全面開戰的情況下，台灣很難反應。但中國也將面臨西方制裁，無法全身而退」。

其他觀察家則認為，最嚴峻的威脅是「兩棲突襲進攻」，搭配先行的大規模網路攻擊以癱瘓國家設施、散播假訊息與恐慌。

但報導認為，台灣還有機會。不僅是因中國久未作戰、缺乏經驗，更是因為台灣島被巨大岩岸保護。中國在穿越海峽是暴露於台灣的反艦飛彈、無人機與水雷之下；接著，可能登陸之處極少，且將被嚴密防禦，海岸狹小、水淺，中共軍艦難以靠近，使軍隊部署困難。

根據美國的台灣關係法，美國將協助台灣自我防衛，但對於中共進犯台灣的態度仍採取戰略模糊。儘管總統拜登（Joe Biden）多次明言將出兵保台，不過川普（Donald Trump）明年掌權，一切都將更難預測。

快訊週刊第三章則為「台灣，準備好了嗎？」報導指出，面對中國威脅，台灣國防預算已從國內生產毛額的2%提升至2.5%，兵役時間也從4個月延長至1年。

然而無論是國防安全研究院研究員許智翔，還是前參謀總長李喜明，都認為台灣國防仍準備不足。前者指出，後備軍人缺乏訓練、人力、決心與裝備，改革迫在眉睫，但俄烏戰爭讓他深信，台灣是能夠對抗有極大優勢的獨裁強權。

李喜明則強調，基輔的非對稱防禦，或稱「豪豬戰略」啟發台灣。有限國防軍費不應只用於購買大型傳統武器，應發展更多小型、高效、移動能力強、更不易被敵人殲滅的武器，如標槍飛彈或刺針防空飛彈，以嚇阻中國勿輕妄動。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）說，嚇阻效力在於中國對台灣抵抗力量與美國介入的評估。「只要中國認為無法在2年內結束戰爭，他就會猶豫；但若認為可以在3到6個月內拿下，付諸行動的企圖就會更強」。

「嚇阻差距：避免台灣海峽發生戰爭」（DeterrenceGap: Avoiding war in the Taiwan Strait，暫譯）一書作者哈里斯（Peter Harris）也認為台灣尚未準備好，目前仍沒有足夠的軍力停止中國進犯，軍事戰略也太過依賴美國介入的可能性。

報導接著引用吳怡農，認為決定性元素最終仍在於「人民的反抗意志，就如同烏克蘭」。而他創辦「壯闊台灣」的後盾訓練計畫，便希望打造團結精神。

普呂耶特最後寫道，「事實上，整個社會都應進入作戰序列」，而總統賴清德，就如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），須將重任扛在肩上，帶領人民對抗極權進犯。

成立於1929年的法國外交媒體協會自1998年起，每年選出一份國際政治主題的最佳報導，並頒發獎項。

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