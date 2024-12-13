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國防部前部長 李天羽79歲肺炎病逝

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防部前部長李天羽，因為肺炎等併發症，12月12日早晨於三軍總醫院病逝，享壽79歲。本報資料照片
國防部前部長李天羽，因為肺炎等併發症，12月12日早晨於三軍總醫院病逝，享壽79歲。本報資料照片

國防部前部長李天羽因肺炎等併發症，昨天早晨於三軍總醫院病逝，享壽七十九歲。

李天羽是空軍首位非官校正期班畢業的上將，也是全國軍第一位專科班出身的軍種總司令、參謀總長、國防部長。因優異溝通能力而在國會聯絡事務嶄露頭角，但最後因捲入「鐽震案」而下台。

李天羽生於一九四六年，父親為空軍地勤幹部，李天羽年幼時隨家人來台，在桃園眷村成長。李天羽畢業於空軍飛行學校專科班一九六五年班，從官校學生到上校隊長，李天羽的飛行生涯三度與死神擦身而過，穩坐空軍跳傘最多次的上將「寶座」，手臂上還留下燒傷疤痕。

一九九二年時任空軍總司令唐飛為溝通立委、支持新式戰機採購預算，首創國會聯絡制度，指派李天羽擔任溝通立委的任務，順利推動Ｆ-16戰機預算及換裝計畫，當時國防部長孫震見空軍溝通績效不錯，又將李天羽調往國防部，成立部會級國會聯絡業務。

李天羽在此一時期結識時任民進黨立委的前總統陳水扁，二○○○年陳水扁執政後拔擢李天羽，任空軍作戰司令、副總司令、總司令等要職。二○○四年晉陞一級上將接任參謀總長、二○○七年五月出任國防部長。

李天羽由於作風開明，善於溝通、記憶力好，常對初次見面的部屬、媒體記者都能熱忱互動，獲得各方肯定；不過在二○○八年二月廿三日總統大選前夕，因媒體披露扁政府密謀由吳乃仁等人成立鐽震公司處理對外軍事採購，引發質疑批判，李天羽為此辭職下台。

李天羽於軍中另一項爭議為一九九六年擔任空軍政戰部主任期間偵辦江國慶案，案件重審後確定江國慶為冤獄，引發外界要求追究李天羽及案發時空軍作戰司令陳肇敏的責任。

吳乃仁 國防部 溝通 空軍 陳水扁

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