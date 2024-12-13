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共軍機艦活動減少 我國防部昨通令解除各級應變中心

聯合報／ 記者周佑政鄭媁李人岳／台北報導
國防部參謀總長梅家樹視察國防部應變中心，通令解除各級應變中心開設。圖／軍聞社提供
國防部參謀總長梅家樹視察國防部應變中心，通令解除各級應變中心開設。圖／軍聞社提供

共軍持續侵擾台海周邊，美國在台協會（ＡＩＴ）昨表示，中共在相關區域內的軍事活動升高，但他們不認為這些舉動是針對賴清德總統日前出訪過境的回應。我國安會秘書長吳釗燮昨表示，中國騷擾第一島鏈，希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張。

ＡＩＴ表示，美方持續密切關注共軍在台灣周邊區域的行動，並對此表示關切。儘管中共尚未針對賴總統過境而宣布舉行「聯合利劍」軍事演習，但中共在相關區域內的軍事活動升高，其程度已與其他大型軍演規模相當。

ＡＩＴ表示，共軍近幾年來在東海與南海地區的軍事態勢與軍演範圍擴大，然而他們並不認為這些更廣泛的活動是針對賴總統的過境。美方持續呼籲中國，避免任何可能破壞區域和平穩定的挑釁或升級行為，並將與盟友和夥伴就共同關切的情勢持續協調。

根據國防部統計，從前天到昨清晨六時，卅四架次中共軍機、十六艘共艦持續在台海周邊活動，數量均少於日前。國防部參謀總長梅家樹上將昨天前往國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告與當前情勢，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續密切掌握共軍動向，守護國土安全。

中共 共軍 國防部

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