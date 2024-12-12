4艘中共海警船通過東部 海巡艦併航監控最近僅距1浬

中共9日起在台海周邊部署大批海警與海軍船艦，中央社記者今天登海巡艦隨船至東部海域，在公海目擊4艘中共海警船隊北返，海巡艦監控距離最近僅1浬，親身感受到海巡人員執行監控任務的嚴肅氣氛與背後艱辛。

中共此次開設7處空域保留區，並出動大批海軍艦艇與海警船，分批部署於東海、台海周邊與南海等海域。中央社記者今天清晨在基隆港，隨同海巡署安平級八里艦（CG606）出海，瞭解海巡船艦執行監控共艦現場實況。

記者登上八里艦後，看到海巡人員正為艦艏的鎮海火箭彈系統褪下防水砲衣。指揮此次任務的海巡署副署長謝慶欽在開航前表示，海巡署6日偵測到9艘中國海警船航經台灣西南、東南海域，並於今天清晨航至台灣東部海域，預判將往北返回中國大陸。

謝慶欽指出，中國海警船對台灣進行灰色地帶襲擾，影響兩岸和平穩定，破壞區域和平，海巡署堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權、維護台灣海洋權利。

現場指揮官下達任務後，艦長隨即下令出港。依據海象預報，今天台灣東部海域海面風力6至7級，陣風9級，浪高3公尺，對於採雙船體的八里艦來說，航行時顯得顛簸。

八里艦駛出基隆港後，轉東北方再往南朝花蓮方向航行，面對3公尺、快一層樓高的海浪，隨船的3名中央社記者開始感受大海的威力，頭暈、胃部痙攣，挖啦啦地將早餐逐次分批「回歸」太平洋，都還沒目睹中共海警船，就先吐得頭暈眼花、面有菜色。

反觀艦上海巡官兵，身體貌似掌握到海浪起伏節奏，個個神色自若地守著自身崗位，拿著望遠鏡隨時察看四周海域動態，直至下午2時許，真正的狀況來了。

八里艦此時已航行到花蓮港東方36浬處公海海域，和中國海警船已能目視接觸，透過望遠鏡可看到，由北向南依序編隊航行的中國海警2302、2203、2307、2304等4艘船艦，正從台灣東部外海由南向北航行，八里艦與4艘中國海警船相距最近的距離約1浬。

記者在艦橋觀察到，八里艦在接近中國海警船隊時，船上氣氛變得謹慎，海巡人員拿出手持監偵器材各自就定位記錄，並使用艦上高倍率觀測器材，逐一確認中國海警船的型別、舷號等相關細節。

海巡署官員指出，6日在台灣西南與東南海域，已分別偵獲5艘及4艘中國海警船在進行相關操演，隨後這9艘海警船由萬噸級的海警2901領隊，於今天清晨開始自台灣東南海域轉向北航行，並分為2個船隊，海警2901率領4艘海警船為第一批次，八里艦遇的4艘海警船為第二批次。

現場監控第二批海警船任務的船艦，除記者搭乘的八里艦外，還有海巡署1000噸級台東艦（CG133）與安平級吉安艦（CG607），分別在中國海警船隊旁併航監控；據了解，海巡署在台灣周邊區域部署大型艦艇接力監控中國海警船，例如今天吉安艦一路向北併航監控後，後續交接給宜蘭艦（CG128）監控。

整趟航程歷經約9小時，八里艦在傍晚時靠泊花蓮港，待命下一趟任務。記者踏上碼頭後再回想今天航程，海巡的日常監控共艦任務，過程之艱辛實在不是「陸地人」可以想像；出海抵達監控海域要數小時，監控併航可能要十多小時，過程不僅要隨時用望遠鏡掌握共艦動態，還要留意突如其來的大浪。

這也印證記者在海巡人員船艙休息時，可看到艙壁私人空間都貼了與家人合影的照片，畢竟一趟任務出海可能就是5天以上，面對大海與敵人同等無情，唯有親情可撫慰自勵。