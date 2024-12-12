快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部參謀總長梅家樹視察國防部應變中心，通令解除各級應變中心開設。圖／軍聞社提供
國防部參謀總長梅家樹視察國防部應變中心，通令解除各級應變中心開設。圖／軍聞社提供

國防部於周日針對中國大陸畫設7處保留空域而成立應變中心，國防部參謀總長梅家樹上將今天前往國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告與當前情勢，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續運用聯合情監偵手段，密切掌握共軍動向，守護國土安全。

據軍聞社報導，梅家樹表示，此次因應敵情，結合狀況執行實戰演練，為國軍應盡的責任。官兵在建立能力、堅定決心的前提下，展示了捍衛國家安全的信心；同時配合應變中心的開設，磨練各級指揮官充分掌握運作機制，更有效率地指揮部隊，累積重要可貴的戰力成果。

梅家樹強調，共軍對台灣及區域的威脅複雜多變，各級指揮官需因應敵情，調整作戰概念，方能適應各種突發狀況及戰場環境。唯有國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家嚇阻戰爭，維護國土主權與民主自由的價值。

共軍 國防部 梅家樹 軍演

延伸閱讀

共軍擴大軍事活動 AIT：與賴總統過境無關

蕭旭岑稱馬執政「哪有軍演」 林楚茵列5大軍演：馬英九曾不滿

陳情老舊眷村改建案 老翁國防部會客室翻桌、潑麵粉遭訴

批雙城論壇卸責北市府 蕭旭岑：共軍軍演是民進黨無能

相關新聞

藍委擬凍結「海鯤艦」預算5.8億元 海測通過再動支

立法院即將審查明年度國防預算，其中最受矚目的潛艦國造編列了5億8495萬元，不過考量原型艦「海鯤艦」尚未海試，以及建造後...

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

國防部於周日針對中國大陸劃設7處保留空域而成立應變中心，國防部參謀總長梅家樹上將今天前往國防部應變中心，聽取台海週邊共軍...

因應共軍圍台操演 台中清泉崗基地國軍積極練兵

中共這幾天對台灣周邊海域進行近年來最大規模軍事操演，至今持續對台展開滋擾行為。美國在台協會今天表示，共軍近年軍事態勢與軍...

美眾院通過國防授權法案 林憶君建議爭取退役戰艦

美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。立法院外交及國防...

共軍擴大軍事行動範圍 AIT：與賴總統過境無關

共軍9日到11日在中國浙江、福建以東一代開設7處保留區，至今持續對台展開滋擾行為。美國在台協會今天表示，共軍近年軍事態勢...

【即時短評】一口交流、一口文攻 賴政府認為兩岸有和平的可能？

陸委會同意北市舉辦雙城論壇，但強調若現在起到論壇舉辦期間，中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求北市延後活動。陸委會副主委梁文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。