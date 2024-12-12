藍委擬凍結「海鯤艦」預算5.8億元 海測通過再動支

立法院即將審查明年度國防預算，其中最受矚目的潛艦國造編列了5億8495萬元，不過考量原型艦「海鯤艦」尚未海試，以及建造後續艦仍存在不確定因素，因此，國民黨立委陳永康醞釀提案凍結原型艦的造艦預算，待海鯤號具體展開海試後，始得動支。民眾黨立委林憶君也提案凍結第三階段量產預算的50%。

陳永康在提案說明指出，潛艦國造「第2階段原型艦籌建」編列預算5億8495萬7000元，因港內測試（HAT）及缺改迄未完成，以致無法明確律定接續執行海上測試（SAT）各項裝備動態驗證期程，不確定其結果均能符合海軍航行安全之基本要求，以及海軍與台船簽訂之合約要求及驗證規範。

陳永康進一步指出，第2階段執行期程（108-114年度）於今年7月修訂展延至118年度，顯有時程風險及存在諸多不確定因素，凍結該項預算5億8495萬7000元，等原型艦駛離高雄港並開始具體執行海上測試後，始得動支。此案已獲林憶君、馬文君等在野黨立委連署支持。

另一方面，林憶君指出，國造潛艦原型艦目前仍處於港試階段，但曾爆出多達72項缺失仍未解決，未來海試階段若有更多裝備、設計須變動，在量產構型未定型的前提下，就要編列14年、高達2840億元預算，恐怕全案預算有嚴重失真的可能，因此提案凍結第三階段後續艦籌建預算50%，待國防部於3個月內向立法院提出專案報告並經同意後始得動支。

相關人士分析，海鯤艦從開工到各項測試等建造期程約需4年半左右，後續縱然採「2+3+2」方式建造，考量新造艦的缺改及優化、各艦服役後定期回廠定保及大修之期程，從明年起到2038年的14年期程預估恐怕仍太過樂觀，若延長至2025年以20年來規畫，應較可行。

另一方面，海鯤艦未來進行海測，必須考量初級階段於高雄外海的海波、海底地形，以及往來海上交通船隻密度、水下噪音環境等條件，同時必須編組嚮導、警戒、救護等搭配艦艇兵力，此外，日後各海軍軍港因應潛艦所需的港埠、維修後勤以及校、測磁設施等；甚至建造過程的再保險安排，都必須通盤考量。