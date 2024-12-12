美眾院通過國防授權法案 林憶君建議爭取退役戰艦
美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。立法院外交及國防委員會召委林憶君說，我國作戰艦普遍老舊，建議國防部向美方爭取「提康德羅加級巡洋艦」，補足下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙。
美國聯邦眾議院昨天通過2025財政年度國防授權法案，內容包括五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，法案有待美國參議院通過，將由總統拜登簽署生效。
林憶君稍早透過新聞稿表示，美國總統當選人川普即將上任，國防部應該積極與其團隊接洽，表達我方目前做出的努力和需求，尤其是爭取擴大協助訓練與更先進的援台裝備。
林憶君指出，我國陸軍目前在美國協訓規模是「連級」規模，人數約150至250人之間，國防部應該向美方爭取，利用美國助台預算，擴大協訓600至800人的「營級」規模。其中，「聯兵營」是國軍能夠獨立負責特定區域作戰的完整戰力單位，擴大協訓規模至「營級」規模，才能提升陸軍的整體戰力。
林憶君也說，中共軍艦侵擾台灣周邊海域，近來頻率愈來愈高，但是我國作戰艦普遍老舊落後，海軍24艘一級艦平均艦齡35.4年，中共解放軍海軍79艘主力作戰艦平均艦齡則為7.65年，如果能夠向美國爭取4艘剛退役的「提康德羅加級巡洋艦」，援助替換我國基隆級驅逐艦，海軍的整體防空戰力肯定會大幅進步。
林憶君認為，適逢「提康德羅加級巡洋艦」剛退役不久，國防部該盡早爭取，補足我國下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙，同時也要綜合考量作戰需求的重要性、可行性與急迫性，積極並主動向美方表達需求，增加國軍獲得滿足戰力需求與援助的機會。
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