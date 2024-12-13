與川習通話有關？共軍操演力度「明顯降格」 專家解析船艦數量落差

2024年底，就在美國川普政府上台前夕、總統賴清德出訪結束之際，中國的共軍軍演又有大動作！外媒爆料，解放軍近日在第一島鏈部署90餘艘船艦進行操演，我國國防部昨日坦言，船艦「數字非常驚人」。但學者判斷，解放軍這次操演的規模、力度「顯著降格」，這樣的變化，恐與川普與習近平又開始通電話有關。

儘管外媒爆料，這次解放軍在第一島鏈共部署90餘艘船艦，且範圍北起日本群島、經台灣向南延伸至菲律賓及婆羅洲，幾乎將整個第一島鏈都納入，直言「規模遠勝以往」。

不過，軍事專家卻向《遠見》直言，解放軍這次操演「內容不到位、強度也不夠」，要稱為所謂的「軍演」，稍嫌勉強；且東海、台海、南海三個海域加起來的總面積超過400萬平方公里，幾乎是中國領土的一半左右，裡頭部署90餘艘船艦（軍艦＋公務船），「規模是不是如大家所想像的那樣強大，其實還有斟酌的空間。」

操演內容，與軍演有一定落差

這次操演，中國方面並未公布起迄的時間點，若以中方宣布在浙江、福建以東一帶開設7處空域保留區的時間來計算（12/9至12/11），國防部公佈的「解放軍台海周邊海、空域動態圖」顯示：

9日共偵獲10架共機（逾越海峽中線及進入西南部空域6架次）、共艦7艘及公務船3艘。10日共偵獲共機53架次（逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域23架次）、共艦11艘及公務船8艘。至於11日的情況，預計12日上午國防部就會公布。

中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖。取自國防部

若只以這次新聞焦點的「船艦數量」來看，這兩天襲擾台海周遭的共艦數量分別為10艘跟19艘，跟大家認知的「數量非常驚人」，似乎有些落差。把這個數字跟這兩天的情況做對比，也可看出彼此之間的落差：

8日共艦14艘及公務船3艘、7日共艦8艘及公務船4艘、6日共艦13艘及公務船2艘、5日共艦7艘及公務船2艘。跟9、10日兩天似乎差距不大。

「以海軍來講的話，這次操演應是中共北海、東海、南海三大艦隊同時進行長航訓練，當然可能模擬，西太平洋發生軍事衝突時，三大艦隊同時前往戰術位置的演練，但以國防部目前揭露的訊息來看，離所謂的演習仍有一些差距。」

中華戰略前瞻協會研究員揭仲以9日國防部披露的「解放軍台海周邊海、空域動態圖」為例，共機在台海周邊的襲擾並非特別激烈，海峽當面的飛機數量不多（8架次）；且為因應目前的南海局勢，中共平時就部署至少20餘艘的軍艦、海警船進行巡弋，若共軍真的在南海進行演習，早就引起周邊各國的抗議，「應該沒有進行所謂的演習。」

其餘中共部署的船艦位置，依國防部的說法，應位於第一島鏈跟第二島鏈間的海域，離台灣距離較遠，可能是在演練如何封鎖台灣的海上補給線，但實際狀況為何，目前相關單位都尚未釋出相關訊息。

中共箭在弦上，卻輕輕發出？

無論如何，解放軍這場操演的強度、規模，都不如專家們原先的預期，揭仲猜測，這可能跟川普日前接受專訪時吐露的「川習通話」有關。

他強調，這類的軍事操演活動絕非「臨時起意」，一定已規劃好一陣子，且整個方案也會因應各種情況，調整最後呈現的力度。「原本可能強度會比現在看到的強得多，並搭配一些宣傳，但這次官媒全都靜悄悄的，可能就是這次通話，讓中共覺得這時候把情勢弄得太緊張，不太適合。」

國防安全研究院副研究員舒孝煌也認為，解放軍這次操演相當「弔詭」，看起來是箭在弦上，卻輕輕發出，且原本負責外宣的宣傳部門全部消音，可能就是那通「川習通話」，讓中方認為此時不適合將情勢弄得太過緊張，因此臨時決定降低操演力度，營造川普上任前的良好氛圍。

他也直言，外媒報導的船艦數量，跟國防部披露的船艦數量有落差，主要是解放軍這次操演範圍太大，許多地方並非國軍的情監偵範圍；會將範圍拉這麼大的原因，主要是因為中共設想，若台海一旦發生戰爭，勢必要與美軍在西太平洋進行對決。

解放軍這場操演的強度、規模，都不如專家們原先的預期，揭仲猜測，這可能跟川普日前接受專訪時吐露的「川習通話」有關。圖為兩人在2019年於大阪舉行的G20高峰會見面。路透

專家：中共解放軍演習跟作戰，兩回事

至於外界擔憂的，解放軍是否會「由演轉戰」？舒孝煌認為無需過度憂慮，因為演習跟作戰是兩件完全不同的概念。作戰前，解放軍除了會動員部隊外，也會大規模集結彈藥、燃料等補給品。

尤其作戰會有部隊「出去後回不來」的狀況發生，這些補給品中，更會有血漿、屍袋等醫療用品的大規模集結，若解放軍真有動武的打算，國軍可透過這些關鍵物資的集結，就能有一定程度的掌握。

不過，這次解放軍的操演區域，已超過國軍目前的情監偵範圍，他建議國軍可強化這方面的建置，包括透過低軌衛星等手段，以更精確掌握共軍的相關動態，來做更好的因應。

美軍在亞太地區的部署也顯著增強

同時，一個戰爭是否會發生，背後也牽涉到地區內部的軍力平衡，若出現「權力真空」情況，往往爆發戰爭的機會就會等比級數增加。因此，判斷解放軍是否對台動武，除觀察中國的軍事部署外，也必須觀察美軍的軍力部署。

「中共宣稱第一島鏈是我的範圍，但美國不這麼看，美國現在也在全力固守第一島鏈，且美軍現在的作戰能力，與以往冷戰時期相比已完全不同。」

舒孝煌指出，美軍近期在亞太地區的軍力部署，日本方面，包括核動力航艦「華盛頓號」進駐橫須賀港，替換「雷根號」航艦；嘉手納基地的F-15C戰機由新一代的F-15EX接替，目前雖處在過渡期，但仍由匿蹤戰機F-35頂替，戰力不減。另外三澤基地的F-16，也確定升級由F-35替換。

美轟炸機援台，10小時就可抵達戰場

另外關島部分，目前已常駐5艘核動力潛艦，其中一艘是美軍最新的維吉尼亞級潛艦「明尼蘇達號」。美軍並強化關島的彈道飛彈防禦能力，同時增加天寧島等備援基地，且包括B1、B2等美軍現役轟炸機也進駐關島，未來最先進的第6代戰機B21，也將接替B1、B2進駐關島。

美空軍曾對外表示，若台海、東海、南海有事，美國海軍的航艦打擊群要想進入協防，可能需要3天左右的時間，「但轟炸機飛到台灣只要10個小時。」特別是這些進駐關島的轟炸機，均可掛載AGM-158C長程反艦巡弋飛彈，一架轟炸機可掛載24枚這種飛彈，載彈量是水面艦的3倍（一艘水面艦約搭載8枚反艦飛彈），等於一架飛機的戰力是水面艦的3倍，「2、3架轟炸機就可抵銷一整個東海艦隊的戰力。」

AGM-158C長程反艦巡弋飛彈（前方黑色物體）。wikimedia commons by U.S Navy

海、空軍之外，美國陸戰隊也發展出「遠征前進基地作戰」新戰法，透過攻陸飛彈「以陸制海」。例如今年美菲「肩並肩演習」，美國將提豐飛彈系統部署到菲律賓，「這是美軍首度在第一島鏈，部署能夠打擊大陸的地對地武器。」

另外針對亞太地區的盟友，美國也在持續強化他們的作戰能力，包括在日本成立太空軍司令部、售台海馬斯戰術飛彈。「美軍在印太地區的部署，早就在進行中，且一直是現在進行式。」

（本文出自2024.12.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）