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共軍擴大軍事行動範圍 AIT：與賴總統過境無關

中央社／ 台北12日電
因應解放軍近日來的威嚇，國軍機動飛彈車11日進駐南部某漁港進行實彈部署，目標對準共軍船艦區域。聯合報記者劉學聖／攝影
因應解放軍近日來的威嚇，國軍機動飛彈車11日進駐南部某漁港進行實彈部署，目標對準共軍船艦區域。聯合報記者劉學聖／攝影

共軍9日到11日在中國浙江、福建以東一代開設7處保留區，至今持續對台展開滋擾行為。美國在台協會今天表示，共軍近年軍事態勢與軍演範圍擴大，儘管如此，美方不認為此舉是針對賴總統過境的回應。

共軍日前宣布9日起至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。國防部上午表示，自11日上午6時至12日上午6時，偵獲共機34架次，其中22架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，偵獲共艦16艘，總計中共50機艦船持續在台海周邊活動。

對此，美國在台協會（AIT）一名發言人回應中央社提問表示，美方持續關注共軍在台灣周邊區域的行動。儘管中共尚未宣布舉行「聯合利劍」軍演以回應總統賴清德過境美國，但中共在區域內的軍事活動升高，其程度已與過往大規模軍演相當。

該名AIT發言人強調，共軍近年來軍事態勢與軍演範圍擴大，在東海和南海的活動有所增加，儘管如此，美方並不認為這一更廣泛的活動是針對賴總統的過境。

該名AIT發言人也說，美方持續呼籲中國，避免採取任何可能破壞區域和平與穩定的升級行動，並將持續與盟友和夥伴就共同關切議題進行協調。

賴總統6日結束訪問南太平洋馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦、過境美國夏威夷與關島約一周的行程。

共軍 美國在台協會 賴清德 軍演

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