【即時短評】一口交流、一口文攻 賴政府認為兩岸有和平的可能？

陸委會同意北市舉辦雙城論壇，但強調若現在起到論壇舉辦期間，中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求北市延後活動。陸委會副主委梁文傑說，中共「一手交流、一手武嚇」，北市府還是認為雙城論壇「有舉辦的必要」；但賴政府「一口交流、一口文攻」，民進黨還認為兩岸有和平的可能？

賴清德總統在今年520就職演說中向對岸喊話，希望中國正視中華民國存在的事實，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，一起追求和平共榮。

不過，近來從賴總統出訪開始，所謂國安人士就不斷釋出解放軍要對台軍演的訊息，甚至號稱近30年來最大規模；國防部也突然宣布，共軍自9日起一連三天劃設七個保留空域；民進黨及外交部也嚴正要求北京當局，立即停止軍事恫嚇。在賴政府政個由外而內，由上到下的操作下，不得不讓人以為，中共正伺機蠢動，戰端恐一觸即發。

但這十多天下來，不但台海間海空運未受影響，更無解放軍對台海發射一槍一砲，國安人士硬拗說，這是「開不了口的演習」。但這樣的說法，不但有美國五角大廈官員打臉稱，中國大陸在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去的大型演習一致；總統府只好表示，中國這次軍事活動不只是針對台海、台灣，而是對整個第一島鏈，試圖擴大台海問題，來掩飾誇大緊張的尷尬。

此外，前總統馬英九邀請陸生來台，又有賴政府官員透過媒體放話，指來訪學生中有共產黨員，帶有統戰任務。過程中，特定學生團體對訪問團抗議，表達反統戰訴求，加上來訪陸生在回應媒體提問時脫口說出「中國台北」，馬上被陸委會扣上「造成社會紛擾」的大帽子，連行政院長卓榮泰都喊話北市府，舉辦雙城論壇，要先借鏡陸生團帶來風波。

賴政府整個操作手法猶如「養套殺」，先張開雙臂表達對陸生來台交流的歡迎，再透過特定媒體及特定學生團體帶風向，把陸生來台交流引導成統戰，甚至放大中國大陸小粉紅的發言，加深仇恨值，最後再扣上「造成社會紛擾」的帽子，結合誇大的「開不了口的演習」，雙城論壇還未舉行就先汙名化，似乎就等造成社會紛擾，好把責任扣給台北市長蔣萬安。

賴政府批評中共對台一向是「一手交流、一手武嚇」，但鋪天蓋地的認知作戰，型塑在野結合中共賣台，卻是民進黨長期來賴以維繫政權的武器；賴總統說要用交流追求兩岸共榮，但卻透過文宣操作激化兩岸間的對立，「一口交流、一口文攻」，真期待締造和平？