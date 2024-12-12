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李天羽過世 任內領導二代戰機換裝有功

中央社／ 台北12日電

國防部長李天羽辭世，享壽79歲。李天羽是空軍首位非空軍官校正期班畢業的上將，曾任空軍總司令、參謀總長等職，民國96年受時任總統陳水扁提拔擔任國防部長，在聯合作戰、全民國防投注相當心力，國軍二代戰機換裝也是在李天羽領導下所完成。

軍方證實，李天羽今晨病逝三軍總醫院，享壽79歲，後事從簡，將不設立靈堂、公祭，未來骨灰將安厝於碧潭空軍公墓忠靈塔。

李天羽民國35年出生，在政府播遷時隨著父親來台，為空軍官校46期，歷任空軍聯隊長、空軍官校教育長、空軍總部督察長、空軍總部政戰主任、空軍作戰司令部司令、空軍總司令、參謀總長、總統府戰略顧問、國防部長等職。

李天羽35歲升上校、41歲升少將、56歲晉任上將，58歲時因新一代戰機換裝任務晉升一級上將參謀總長，當時空軍在他的領導下，換裝幻象2000、經國號與F-16等二代戰機，他也曾獲時任總統陳水扁頒授青天白日勳章，表彰多年來對國軍建軍備戰所作的貢獻。

當年61歲的李天羽在陳水扁擔任總統時，被拔擢擔任國防部長，主因是李天羽在擔任空軍總部國會連絡人時，負責與主打國防弊案的時任立委陳水扁溝通，誠懇細緻的溝通手腕讓陳水扁印象深刻。

而在擔任國防部長期間，李天羽建立「全民國防共識共行」、「國防民生合一」政策，也推動「國防組織調整」、「國軍兵力調整」等，投注相當大的心力。

不過，在97年2月，李天羽擔任國防部長還不到一年，因政府有意成立一個整合國防資源的鐽震公司，做為日後台灣政府與外國軍火交易與工業互惠的平台，消息曝光後遭質疑，李天羽請辭獲准。

國防部 空軍官校 陳水扁

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