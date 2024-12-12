地表最強戰車要來了 38輛M1A2T近日深夜抵台灣

經過周折，載運38輛M1A2T戰車的國安輪，卸載港埠已明朗。據了解，船隻將於近日深夜抵達台灣，卸載任務將連夜進行，由陸軍委託拖板車直接運抵位新竹裝訓部。

這艘國安輪目前仍在美西至遠東航程中，據港務單位公布的行程中，是先抵高雄、後抵越南，再航行至台北港，隨後將前往上海，並沒有透露明確時間的資訊。

但據了解，裝訓部目前已規劃好整裝這項接運計畫，消息管道透露要求航商不曝光航程規劃，38輛M1A2T仍採外傳原案版本，在保密情況下在台灣的港口進行卸載。而國防部、陸軍司令部至記者截稿為止，此案仍未解密。

按國防預算案記載，陸軍對美採購型戰車案，今年接裝38輛新型戰車，編有軍品採購作業費3761萬7000元；明年按計劃則將接裝42輛。

預算案指出，當前共軍整體戰力已具備封鎖台灣及奪佔我外離島能力，而我現役主力戰車仍為美軍上一世代武器裝備，戰力恐無法與共軍主力戰車相抗衡，未來執行聯合國土防作戰時，限於現役主力戰車的作戰效能，難有效達成灘岸決勝任務，也難支持戰略持久、戰術速決的軍事戰略指導。唯有建置新一代主力戰車，在敵我地面主戰裝備及作戰效能概等下，發揮裝甲部隊機動靈活、迅速分合特性，始能有效決勝。