34共機16共艦持續擾台 國軍嚴密監控

國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現34架次中共軍機、16艘共艦持續在台海周邊活動，數量均少於日前。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦16艘持續在台海周邊活動，其中22架次共機曾跨越海峽中線及進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時16分到11時11分為止，發現中共輔戰機1架在我北方空域活動；同一區域在上午11時48分到中午12時34分另外發現有3架次主戰機活動。同時，從昨天上午6時49分到下午4時53分為止，有11架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動。

南部及西南空域方面，從昨天上午7時46分到傍晚5時24分，也曾發現中共主、輔戰機、直升機及無人機計16架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

國防部同時公布，發現有2架次輔戰機及無人機於昨天清晨6時23分到下午3時40分期間於台灣本島南端與東部間外海活動。另外下午3時到4時29分則在花蓮外海發現直升機1架。

日本防衛省則發布新聞稿，說明昨天清晨在宮古島東部120公里海域發現中共054A型巡防艦(舷號534)向西北方向航行穿越沖繩本島及宮古島之間海域，航向東海。