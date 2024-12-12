眾院通過國防預算法源 嚇阻北京、助台抵禦侵略

美國聯邦眾議院11日傍晚表決通過2025財年國防授權法（NDAA），明年度國防預算規模達8950億美元；包含替基層軍人加薪，投資嚇阻中國大陸，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。

眾院以281票贊成、140票反對，通過年度國防授權法，下一步將送交參議院審議，兩院都順利通過後，才能送交白宮由美國總統拜登簽署成案；這也是拜登政府執政末期項重大法案。

國防授權法一如過去幾年，替軍人加薪，且增加軍人待遇和福利；但今年的法案中並未見共和黨主張的反對補助跨州墮胎或為跨性別者提供照護等條文。

法案將「嚇阻中國」作為重點，撥款156億美元給太平洋威懾倡議（Pacific Deterence Initiative）以強化美國在印太區域的嚇阻和防衛部署；並為印太司令部在拜登政府預算編列的基礎上，增加超過4.9億美元。

法案鼓勵國防部擴大極音速、人工智慧（AI）、無人機系統和網路等新科技的研發；支持陸戰隊採購31艘兩棲戰艦；並要求國防部對國會報告中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗之間正在增加的軍事合作。

此外，法案要求國防部監控中國大陸透過承包商來滲透，或竊取美國國防技術，禁止採購華為的半導體及服務。

針對台灣，法案提到要成立台灣安全合作倡議，授權國防部最多投入3億美元，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，協助領域包含符合美國出口標準的構改、有效監測的科技或服務、情偵監能力、反裝甲能力、雷達、人為操縱及無人機能力、防禦性的網路能力、長程精準打擊、整合防空與飛彈系統、反艦飛彈、電子戰與反電子戰能力、安全溝通系統、水下作戰能力、海岸防禦能力與彈藥等。

法案授權國防部及國務院從庫存撥出防禦物資及服務給台灣，且對於同樣軍援台灣的外國合作夥伴，美國也可以撥補同等物資給這些夥伴；法案授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計畫。

此外，國會意見指出，台灣海軍可在適當狀態下，受邀參與2025年的環太平洋軍演。

法案要求美國、歐盟與英國定期磋商，協調應對北京犯台、海上封鎖台灣、奪取外島等情境；法案也要求總統向參眾兩院外委會報告，說明解放軍封鎖或隔離台灣30天及180天時，所產生的經濟衝擊。