李天羽3度飛機失事跳傘獲救 仕途因鐽震案畫下句點

國防部前部長李天羽逝世，李天羽畢業於空軍飛行學校專科班54年班，是空軍首位非官校正期班畢業的上將，更是全國軍第一位專科班出身的軍種總司令、參謀總長、國防部長。李天羽因優異溝通能力而在國會聯絡事務嶄露頭角，但最後因捲入「鐽震案」而下台退出政壇。

李天羽生於民國35年，父親為空軍地勤幹部，李天羽幼年時隨家人來台，在桃園眷村成長。李天羽進入空軍後，從求學到服役期間曾經3度因飛機失事（2次T-33教練機、1次F-104A戰機）跳傘獲救，是空軍中極少數的幸運例子。

李天羽在政壇最主要經歷是於民國82年參謀總長劉和謙任內擔任空軍國會聯絡人，是軍方國會聯絡的開路先鋒，過去行政院沒有這樣的制度，但因為民進黨老是打軍方，空軍在李天羽擅於交際、溝通的作風下積極與民進黨溝通，逐漸建立出一套制度出來，成了其他政府單位的模仿的對象。

李天羽不但因出色的溝通能力進一步出任國防部國會聯絡室主任，更結識時任民進黨立委的前總統陳水扁。2000年民進黨執政後，陳水扁不次拔擢李天羽，從空軍作戰司令、副總司令、總司令等要職。93年晉陞一級上將，接任參謀總長。96年2月1日轉任戰略顧問，3個月後出任國防部長；不過97年2月23日總統大選前夕，因媒體披露扁政府密謀由吳乃仁等人成立鐽震公司處理對外軍事採購，引發外界爭議，李天羽為此辭職下台；扁政府任內的最後一任國防部長由民進黨蔡明憲擔任。

李天羽於軍中另一項爭議為85年任空軍政戰部主任期間，自行舉行記者會宣佈女童被姦殺案破案，犯人是江國慶，但該案在槍決前就已有證據顯示極可能為冤獄。案件於100年重審，確定江國慶冤死。引發外界要求追究李天羽及時任作戰司令陳肇敏的責任。