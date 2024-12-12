【重磅快評】黔驢身居高位不知其愚 才是真正國安危機

總統大選前夕，全台手機突然響起簡訊，警告中共火箭即將通過台灣上空，英文甚至使用Misille（飛彈）與air raid（空襲）。然而對岸發射衛星是公開預告資訊，為何要發警報？國防部解釋，火箭原應飛越巴士海峽上空，我方偵測到其偏北飛越南台灣。然而，這枚「愛因斯坦探針」衛星的業主歐洲太空總署，旋即宣布衛星順利入軌運作。發射時偏離100多公里，居然可回到原訂軌道，堪稱太空科技超大突破。隨著大選結束，更多新聞如浪潮湧來，如此不合理解釋，也沒人再深究。

相較之下，這次的「中共超大軍演」，荒謬程度更是遠遠過之：早在11月下旬，國安官員就透過路透社放話，宣稱對岸將針對賴總統出訪，再度發動「利劍2024」軍演恫嚇台灣。然而賴總統12月6日返國，期間中共機艦擾台並未出現上升。9日星期一，國防部突然宣布，中共軍方在福建浙江以東發布七個保留空域，時間至11日晚間20時，國軍立即為此開設應變中心。當天下午，國安官員再度對路透表示，中共在台海、東海、南海共有近90艘艦艇，其中海軍占了三分之二。

10日晚間，國安官員又透過各媒體府線記者，改稱這次中共不是只針對賴總統出訪，因為解放軍出動規模是1996年台海飛彈危機之後最大，估計從發動開始需要70天，因此目的是利用美國選後，提前針對川普「畫線立威」。至於為何至今全未宣告舉行軍演，是由於四大原因，造就「開不了口的演習」，包括習近平才剛與川普溝通，接下來又有企業家峰會、雙城論壇等對台統戰活動高峰，一旦宣布，交流就變假了，國際將會不信任。加上中共海軍上將苗華因違紀被停職檢查，「寧願放官兵在海上搖，也不要在陸地上軍心搖」。

問題是，這場中共籌劃已久，規模為1996年來僅見的超大規模軍事行動，為何除了國安高層官員頻頻放話，勉強加上國防部相對保守的附和，此外看不到其他佐證？西太平洋美軍與日本防衛省，都沒有發布任何相關情資，絲毫看不出緊張態勢？甚至五角大廈也對路透表示，共軍近日活動都在正常範圍？

如果北京存心要展現第一島鏈外的實力，強調「台海內水化」，最重要工具莫過航空母艦，為何一艘也不出動？甚至於1996年台海危機，中共最大挑釁動作，是對基隆、高雄外海試射彈道飛彈，至於其海空軍機艦，當時根本沒有航出第一島鏈的實力；相較之下，目前共軍「日常」機艦擾台，貼近台灣程度都遠遠過之。會把「1996年之後最大出動」拿來說嘴，顯示放話者根本搞不清楚，當年台海危機是怎麼一回事。

放話者唯一清楚的，就是吃定兩件事；一是資訊不對稱，自己位高權重，只要放話，媒體不敢不理；尤其國家機器在自己手裡，再怎麼信口開河，也不容易被當場打臉。二是吃定人民記性短暫，一旦事過境遷，就只記得名詞本身，內容要如何灌水加料，大有上下其手空間。

然而對美日等周邊國家而言，他們對西太平洋上的共軍活動狀況，都有第一手情報，很可能比我方所知更快速精準。北京也清楚知道，解放軍在公海上的一舉一動，周邊國家自然都看在眼裡，絕不存在所謂「開不了口的演習」。台灣的國安高層官員出來「啟蒙」，在圈內人眼中只是貽笑大方。

某程度來說，這幾天的新聞發展，真正暴露出的是：我方職掌國安的高層官員，對於區域安全的認知，可以如此低下；編派出來的說詞如此漏洞百出，還可以一講再講，顯然自以為得計。

在日益弱智化與民粹化的台灣社會，宛如國王新衣般的劇情，或許仍可帶風向打宣傳戰，但是看在作為我方頭號對手的中南海，或是美日等「友盟國家」眼中，會對台灣當局的判斷力與公信力，打上怎樣的分數？被敵人或友人看破手腳，暴露自己只是技窮的黔驢，才是最嚴重的國安洩密，與最大的國安危機。