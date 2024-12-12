因應危機 華府智庫建議美特種部隊擴大與全動署合作

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天發布報告指出，台灣強化韌性努力不足，幾乎沒有證據顯示台灣具備有效的民間備戰計畫來因應混亂，建議台灣政府將民防組織納入萬安及漢光演習，美國特種部隊也應擴大與國防部全動署合作，處理突發危機。

CSIS公布逾60頁的「強化台灣韌性」報告，對台灣指揮結構、民防、關鍵基礎設施、作戰意志等進行「總體檢」，認為在許多重要面向的努力仍然不足，台灣民眾在面對外來侵略時的備戰及決心也令人憂心。

報告肯定黑熊學院、壯闊台灣及Camp 66等民防組織，並指出台灣政府和軍方在很大程度上忽視或懷疑這些單位的努力，然而，這股從下而上的基層熱情及組織，可以說是台灣強化防災能力及提升民眾戰鬥意志最有前景的管道之一。

根據報告，台灣政府應採取更多步驟，與以韌性為重點的公民組織合作及協調，包括定期與組織領導人及新成立的全社會防衛韌性委員會開會，並正式將這些組織納入萬安及漢光演習。

報告另提出強化美台軍事合作的建議，包括美國特種部隊依相關法律，擴大與台灣國防部全民防衛動員署的合作，以確保在需要動員台灣社會廣大群體的情況下，強化凝聚力及協調性以因應突發危機。

報告也說，美國應該擴大對台灣的國際軍事教育和訓練（IMET），聚焦改善民防及戰鬥意志。

IMET是美國政府資助的計畫，由國務院管理，國防部執行，透過提供外國軍事人員訓練來增強其軍事能力。報告指出，考量到台灣在印太區域的戰略重要性及台海日益緊張局勢，擴大與台灣相關的IMET計畫可能是強化台灣防禦力的關鍵。

根據報告，IMET計畫可擴大的領域包括增加台灣軍事人員參加的名額，使更多台灣軍官能夠在美國受訓，從而擴展技能並強化與美軍的協同作戰能力。

CSIS也建議，根據台灣特殊的安全挑戰，為台「客製化」IMET訓練，例如納入網絡及海岸防禦等。美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）及海軍戰爭學院（Naval War College）也能為台灣高階軍官提供戰略層面的課程。

報告建議美軍在IMET中納入更多聯合演習，或模擬台海衝突情景，這可能涉及兵推和戰略決策演習，讓台灣軍官為現實世界的突發事件做好準備。

結論方面，報告強調台灣迫切需要強化韌性，而韌性只是嚇阻的一環，台灣仍需要強大的軍事力量，來抵抗入侵及其他脅迫行為。

此外，報告提醒，強化韌性需要謹慎的平衡行動，畢竟一方為提高自身安全而採取的行動，可能會使另一方的安全受到威脅而做出相應反應，這將造成敵對情緒的惡性循環，加劇安全局勢。

報告以芬蘭為例，指芬蘭對鄰國俄羅斯表達中立立場之際，於數十年內打造國家韌性。