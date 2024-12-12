美眾院通過國防授權法案 關鍵作戰訓練助台抵侵略

美國聯邦眾議院今天通過2025財政年度國防授權法案，內容包括五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。法案待參院通過後，由總統拜登簽署即生效。

60多年來，國防授權法案（National DefenseAuthorization Act，NDAA）是美國年度必通過的大法，參、眾議院軍委會經過多番角力，終於在7日公布1800多頁的定案版本。眾院今天下午以281票對140票通過，參院預計下週表決。

眾院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼（Jack Bergman）於表決前強調法案重要性，並指出法案將授權成立台灣安全倡議，以使台灣能維持自我防衛能力。

「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）則於表決後發表聲明指出，法案要求對與台灣簽訂國防業協議進行可行性研究，以提高台灣戰鬥力及供應鏈韌性。

根據法案，國防部在明年獲撥款的金額中，最高可動用3億美元推進「台灣安全合作倡議」。軍委會幕僚昨天對中央社表示，這項倡議部分參考美國與烏克蘭現行的合作模式，允許美國為盟友或夥伴直接向私人企業採購軍備。五角大廈10月數據顯示，美國國防部一共核撥327億美元投入「烏克蘭安全合作倡議」。

法案指出，國防部及國務院可透過這項倡議強化台灣的反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力。

法案也授權提供台灣雷達、反艦飛彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部向台灣提供美國庫存中的防禦物資與服務，及向外國合作夥伴提供防禦物資，以回補這些政府向台灣提供的同類物資庫存。

涉台條文還包括美台規劃軍事創傷護理的聯合計畫，由美國軍事醫療人員與台灣軍隊共同進行，內容涵蓋創傷後壓力症候群、截肢及一般創傷護理及康復治療等。

表達國會立場、但不具備法律效力的國會意見（Sense of Congress）提到，台灣海軍可在適當情況下受邀參加明年的環太平洋軍演（RIMPAC）。

2025年度國防授權法案並納入「增強」（BOLSTER）法案，要求美國、歐盟及英國定期磋商，資訊共享及協調制裁措施，以因應中國侵犯台灣的領土完整、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣民用或軍事基礎設施的網絡攻擊。

此外，法案也要求總統向參、眾兩院外委會提交報告，說明解放軍對台灣實施為期30天及180天的封鎖或隔離下的經濟影響。

法案建議，美國和歐洲國家應該持續公開強調「各自的一中政策與中國的一中原則」差異，並反駁中國對聯合國大會第2758號決議的宣傳及錯誤陳述。

這項法案預算約為8952億美元，其中8499億美元用於國防部、33.3億美元用於能源部和國防核設施安全委員會的國家安全計畫，5.124億美元用於國防相關活動等。

依照美國法規制度，NDAA立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，NDAA給了行政部門「怎麼用錢」的權限，後續執行的具體金額，就必須看兩黨在國防撥款法案上的折衝結果。