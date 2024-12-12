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美方不認共軍部署 與賴總統出訪有關

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易

路透報導，一位不具名的美國軍方官員十日表示，中國在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去其他大型演習一致。

這篇發自華盛頓的報導指出，美方這項評估與台灣的聲明形成鮮明對比，台灣稱共軍此次部署是近卅年來最大規模的一次。

這名美國軍方官員說，「中華人民共和國在該地區的軍事活動有所增加，與我們在其他大型演習中看到的水平一致」。

報導稱，中國軍方尚未發表評論，也沒有證實正在進行任何演習。

外界預期中國會進行軍事演習，表達對賴總統出訪時過境夏威夷和關島的不滿。但這名美國官員不認為中國的部署與賴清德出訪有關。

這名官員表示：「我們並不認為東海和南海的活動，是對賴總統過境的回應。」該官員說，「這項活動是過去幾年解放軍軍事態勢和軍事演習更加擴增的一部分。這些活動正在破壞穩定，並有引發局勢升級的風險。」

國軍 演習 美國

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