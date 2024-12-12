軍事專家：就算編故事 國安應提軍演航跡

國安人士預告中共在賴總統出訪前後將發動對台軍演，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，「就算要編故事，至少也要能看圖說故事」，國安人士應該提出航跡、地圖等更具體的說法，否則若欠缺具體佐證，將減損國安部門的公信力，更恐怕造成人民對外在威脅無感。

國防部最新統計，從周二到周三清晨為止，發現五三架次中共軍機、十一艘共艦及八艘公務船持續在台海周邊活動，數量略少於前一天。根據軍方公布的航跡示意圖，共機活動區域主要集中在台海北部及西南空域，同時發現有一架無人機繞台飛行。

總統府發言人郭雅慧表示，中華民國台灣總統出訪是慣例，不是中國挑釁的藉口；國軍對台海情況皆有全面掌握，並能有效應處，確保國家安全無虞，請國人放心。

總統府發言人李問接受網路節目訪問時表示，針對中國這次大規模軍事活動，國防部已開設應變中心，賴清德總統與國安團隊都密切關注與掌握所有安全情勢。而中國這次軍事活動的範圍海域非常廣，目標不只針對台海與台灣，而是整個第一島鏈地區，甚至延伸到第二島鏈之間。

揭仲指出，共軍如果在東海、南海大動作操演，日本、菲律賓及越南等周邊國家一定會有反應；其次，若有大批艦艇穿越島鏈進入西太平洋，日本防衛省也一定會公布相關訊息，但十二月起僅通報四批共艦動態；尤其，中共兩艘航艦若未參與島鏈間的海上操演，其規模更不能與先前「聯合利劍」演習相比。

揭仲質疑，現有各種徵象都很難支撐國安人士、國防部拋出的說法，若被美日各國看破手腳，將嚴重影響我方與各國進行軍事合作的公信力，甚至會令人質疑是否有非國安的動機。