「軍演說」缺佐證 揭仲：編故事也要會「看圖說故事」

國安人士預告中共在賴總統出訪前後將發動對台軍演。軍事專家揭仲指出，共機共艦雖然增加，不過應屬年度計畫性訓練，國安人士應該提出航跡、地圖等更具體的佐證，「至少也要能看圖說故事」，否則不但將減損國安部門對國內外的公信力，更恐怕造成人民對外在威脅無感。

中共公告7處空域保留區後，外界關切是否將發動軍演，根據國防部最新統計，從周二到周三清晨為止，發現53架次中共軍機、11艘共艦及8艘公務船持續在台海周邊活動，數量略少於前一天。根據軍方公布的航跡示意圖，共機活動區域主要集中在台海北部及西南空域，同時發現有一架無人機繞台飛行。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，雖然台海周邊的中共機艦數量確有增加，不過從活動區域看，可能是執行聯合戰備警巡等級的編隊訓練；西太平洋上可能的確有共艦大編隊遠航訓練，但應屬年度計畫性訓練，與聯合利劍等針對性操演的規模有落差。他認為，解放軍近期的活動的確與往年有些不同，但也可能是今年的方式有變更，不足以支撐國安人士的軍演說。

揭仲指出，90艘中共艦艇的數量看似驚人，但若在北起日本南部島礁、南迄婆羅洲的全線海域游弋「數量其實很合理」，他舉例，中共光是在南海就至少有20艘海警船活動，在黃岩島更固定派駐4艘海警船。

他強調，共軍如果在東海、南海大動作操演，日本、菲律賓及越南等周邊國家一定會有反應；其次若有大批艦艇穿越島鏈進入西太平洋，日本防衛省也一定會公布相關訊息，不過12月起僅通報4批共艦動態；尤其，中共的遼寧號、山東號兩艘航艦在哪？若未參與島鏈間的海上操演，那其規模更不能與聯合利劍相比。

揭仲質疑，現有的各種徵象都很難支撐國安人士、國防部拋出的說法；國安部門應要有更具體的證據說明共軍動態，尤其應參考日本防衛省的作法，輔以具體的地圖等佐證。他更警告，美日也都在關注，若被美日各國看破手腳，更嚴重將影響我方與各國進行軍事合作的公信力。甚至會令人質疑是否有非國安的動機。