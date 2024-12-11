快訊

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

周六下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九再訪陸 卓榮泰：盼他勇敢自稱中華民國前總統

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰下午接受訪問，表示台灣曾經歷38年的戒嚴，民主發展迄今，「我們不應該也不能走回頭路」，國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，這是我對國家民主的信心。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰下午接受訪問，表示台灣曾經歷38年的戒嚴，民主發展迄今，「我們不應該也不能走回頭路」，國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，這是我對國家民主的信心。記者曾吉松／攝影

國防部近日揭露解放軍在海上大規模部署，威脅程度為近年之最，值此之際，前總統馬英九預計於18日至26日率「大九學堂」學員訪問中國，引發熱議。行政院長卓榮泰今天指出，希望馬英九能像中國來的學生一樣，勇敢講出他是中華民國前總統，為台灣、為國人能出一口氣。

馬英九日前才邀中國7所大學師生訪問團來台參訪，馬英九基金會執行長蕭旭岑今再宣布，馬英九應中國大陸方面邀請，將於本月18日至26日率「大九學堂」學員訪中，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

蕭旭岑指出，在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

對此，行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前回應此事，他說，馬英九如果到中國大陸去，希望他能像中國來的學生一樣，勇敢講出自己是中華民國前總統，「那我還是樂觀其成」，希望馬能為台灣和國人出一口氣。

此外，針對台灣網紅「八炯」公布台灣有網紅涉及中共統戰，更公布一段中共黨媒海峽日報提及藍營議員詹江村，以及報社出現民眾黨主席柯文哲春聯一事，外界關注國安單位是否介入調查。

卓榮泰指出，涉及國安、司法的部分，台灣自有法律相關單位會去調查處理，但過去很多傳言，在影片都有看到，據實呈現，這點應該讓國人心裡引以為戒，希望未來在經過此次事件後，所有國人在兩岸交流時務必提高警覺、站在台灣立場上，也要做好心理準備，否則在被利用的情況底下，對自己且對他的家人、朋友，都不是一個很好的交代。

卓榮泰 馬英九基金會

延伸閱讀

共軍演影響雙城論壇 卓榮泰喊話蔣萬安：借鏡馬辦陸生風波

卓榮泰：班班有鮮乳若地方難執行 下週將有最後決定

馬英九將訪哈爾濱 大陸國台辦：歡迎、將做好各項安排

再訪陸 ! 馬英九18日率青年參訪哈爾濱、成都

相關新聞

陸大量軍機艦侵擾台 總統府：公然破壞區域安全現狀

針對中國大陸連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，北京當局這...

直擊飛彈發射車漁港部署 因應共軍圍台操演國軍高強度戒備

國防部披露共軍在台海周邊的最新動態，解放軍多艘艦艇在台灣東部海域進行圍台警巡，但未正式對外發布相關軍演訊息。國軍對此採取...

馬英九再訪陸 卓榮泰：盼他勇敢自稱中華民國前總統

國防部近日揭露解放軍在海上大規模部署，威脅程度為近年之最，值此之際，前總統馬英九預計於18日至26日率「大九學堂」學員訪...

部隊鍋 EP197｜你所不知道的軍中慶生會 也是清算恩怨情仇的好時機？！

過生日對於每個人來說，儀式感各有不同。但軍中官兵的生日慶生，你知道這可是寫在「紅本」中的重要準則嗎？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊，在軍中過的莊嚴肅穆或是嬉笑打鬧，箇中有著很多的有趣故事。

中共軍演 盧秀燕共回6次「希望兩岸領導人發揮智慧」

民進黨台中市議員今聯合質詢，台中逐漸大街小巷充斥統戰手法，中共又進行30來規模最大的軍事行動，要求市長盧秀燕對此拿出態度...

國安人士稱共軍「開不了口的演習」 張競：說故事比賽

中國大陸劃設空域保留區，引發國內外媒體關切是否將緊接著展開軍演等行動，不過中華戰略學會研究員在臉書貼文，質疑解放軍在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。