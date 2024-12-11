馬英九再訪陸 卓榮泰：盼他勇敢自稱中華民國前總統

國防部近日揭露解放軍在海上大規模部署，威脅程度為近年之最，值此之際，前總統馬英九預計於18日至26日率「大九學堂」學員訪問中國，引發熱議。行政院長卓榮泰今天指出，希望馬英九能像中國來的學生一樣，勇敢講出他是中華民國前總統，為台灣、為國人能出一口氣。

馬英九日前才邀中國7所大學師生訪問團來台參訪，馬英九基金會執行長蕭旭岑今再宣布，馬英九應中國大陸方面邀請，將於本月18日至26日率「大九學堂」學員訪中，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

蕭旭岑指出，在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

對此，行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前回應此事，他說，馬英九如果到中國大陸去，希望他能像中國來的學生一樣，勇敢講出自己是中華民國前總統，「那我還是樂觀其成」，希望馬能為台灣和國人出一口氣。

此外，針對台灣網紅「八炯」公布台灣有網紅涉及中共統戰，更公布一段中共黨媒海峽日報提及藍營議員詹江村，以及報社出現民眾黨主席柯文哲春聯一事，外界關注國安單位是否介入調查。

卓榮泰指出，涉及國安、司法的部分，台灣自有法律相關單位會去調查處理，但過去很多傳言，在影片都有看到，據實呈現，這點應該讓國人心裡引以為戒，希望未來在經過此次事件後，所有國人在兩岸交流時務必提高警覺、站在台灣立場上，也要做好心理準備，否則在被利用的情況底下，對自己且對他的家人、朋友，都不是一個很好的交代。