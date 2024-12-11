快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

中共軍演 盧秀燕共回6次「希望兩岸領導人發揮智慧」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中共軍演，民進黨議追問下，盧秀燕共回應6次「希望兩岸領導人發揮智慧」。記者陳秋雲／攝影
中共軍演，民進黨議追問下，盧秀燕共回應6次「希望兩岸領導人發揮智慧」。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員今聯合質詢，台中逐漸大街小巷充斥統戰手法，中共又進行30來規模最大的軍事行動，要求市長盧秀燕對此拿出態度。在議員追問下，盧秀燕前後回應了六次「希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和諧與和平」，議員江肇國繼續要求盧針對兩岸領導人喊話時，盧秀燕回應「我都回答了，只是議員聽不懂！」

我國國防部說明，中共展開軍演，儘管解放軍尚未正式宣布，國防部已開設應變中心。議員江肇國說，這是近30年來最大規模，對軍機、軍艦大規模擾台，希望市長盧秀燕發表看法。盧秀燕表示，目前尚未正式宣布，她不會針對議員片面資訊回答詢。江肇國再問，難道盧市長不認為中共武力威脅很嚴重？

盧秀燕表示，「希望兩岸和諧。」江肇國又表示，盧市長是未來要取大位的，應該向對岸喊話，停止武力威脅台灣，盧秀燕連說兩次「希望兩岸和諧」、「希望兩岸領導人促進和諧、和平。」但江肇國仍不滿意，進一步追問，請盧市長分別對兩岸領導人喊話呼籲，先對賴總統、再對中共總理習近平，盧秀燕再度回應，「請兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和平與和諧！」

江肇國表示，盧秀燕應該如同對戒嚴話題一樣，拿出態度。盧秀燕表示，「我這句話已包括一切」、「我已發聲了，請尊重我的答詢」，盧秀燕說，「我說的都包含在內，只是議員聽不懂！」

市議員曾朝榮、蔡耀頡等人指出，中國大陸對台統戰無孔不入，邀太平區的年人去訪問對岸「太平鎮」，一人落地招待約3萬多元，連飲料包裝也印上「我和我的祖國一刻也不能分離」等，螺絲粉等食品進人台中境內，質疑台中市府完全放縱、放任。市長盧秀燕表示，如果有違反國安法令，請議員具體檢舉。

江肇國 盧秀燕 議員

延伸閱讀

綠議員追問雙城論壇辦不辦 盧秀燕：超出台中市政範圍

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

相關新聞

陸大量軍機艦侵擾台 總統府：公然破壞區域安全現狀

針對中國大陸連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，北京當局這...

部隊鍋 EP197｜你所不知道的軍中慶生會 也是清算恩怨情仇的好時機？！

過生日對於每個人來說，儀式感各有不同。但軍中官兵的生日慶生，你知道這可是寫在「紅本」中的重要準則嗎？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊，在軍中過的莊嚴肅穆或是嬉笑打鬧，箇中有著很多的有趣故事。

中共軍演 盧秀燕共回6次「希望兩岸領導人發揮智慧」

民進黨台中市議員今聯合質詢，台中逐漸大街小巷充斥統戰手法，中共又進行30來規模最大的軍事行動，要求市長盧秀燕對此拿出態度...

國安人士稱共軍「開不了口的演習」 張競：說故事比賽

中國大陸劃設空域保留區，引發國內外媒體關切是否將緊接著展開軍演等行動，不過中華戰略學會研究員在臉書貼文，質疑解放軍在第一...

陸劃設7保留空域三天 民航局：航班正常不受影響

民航局表示，中國大陸宣布劃設7處空域保留區以來，我方區域內民航航班均按飛航計畫飛航，管制作業正常。民航局指出，接獲大陸發...

保留空域生效後 59共機、19艦船擾台 無人機繞台飛行

中國大陸宣布在東南沿海劃設保留空域，外界關切下一步是否發動對台軍演？國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現53架次中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。