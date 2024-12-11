中共軍演 盧秀燕共回6次「希望兩岸領導人發揮智慧」

民進黨台中市議員今聯合質詢，台中逐漸大街小巷充斥統戰手法，中共又進行30來規模最大的軍事行動，要求市長盧秀燕對此拿出態度。在議員追問下，盧秀燕前後回應了六次「希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和諧與和平」，議員江肇國繼續要求盧針對兩岸領導人喊話時，盧秀燕回應「我都回答了，只是議員聽不懂！」

我國國防部說明，中共展開軍演，儘管解放軍尚未正式宣布，國防部已開設應變中心。議員江肇國說，這是近30年來最大規模，對軍機、軍艦大規模擾台，希望市長盧秀燕發表看法。盧秀燕表示，目前尚未正式宣布，她不會針對議員片面資訊回答詢。江肇國再問，難道盧市長不認為中共武力威脅很嚴重？

盧秀燕表示，「希望兩岸和諧。」江肇國又表示，盧市長是未來要取大位的，應該向對岸喊話，停止武力威脅台灣，盧秀燕連說兩次「希望兩岸和諧」、「希望兩岸領導人促進和諧、和平。」但江肇國仍不滿意，進一步追問，請盧市長分別對兩岸領導人喊話呼籲，先對賴總統、再對中共總理習近平，盧秀燕再度回應，「請兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和平與和諧！」

江肇國表示，盧秀燕應該如同對戒嚴話題一樣，拿出態度。盧秀燕表示，「我這句話已包括一切」、「我已發聲了，請尊重我的答詢」，盧秀燕說，「我說的都包含在內，只是議員聽不懂！」

市議員曾朝榮、蔡耀頡等人指出，中國大陸對台統戰無孔不入，邀太平區的年人去訪問對岸「太平鎮」，一人落地招待約3萬多元，連飲料包裝也印上「我和我的祖國一刻也不能分離」等，螺絲粉等食品進人台中境內，質疑台中市府完全放縱、放任。市長盧秀燕表示，如果有違反國安法令，請議員具體檢舉。